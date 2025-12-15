Ouvir
"Dino Experience". Dinossauros chegaram ao Porto

15 dez, 2025 - 09:50 • Redação

“Dino Experience” divide-se em quatro salas principais e traz pela primeira vez a Portugal uma realidade virtual onde as pessoas estão em movimento e interagem umas com as outras.

A Immersivus Gallery, situada na Alfândega do Porto, recebe o mundo dos dinossauros até maio do próximo ano.

Numa experiência imersiva, a “Dino Experience” divide-se em quatro salas principais e traz pela primeira vez a Portugal a LBVR - Location-Based Virtual Reality -, uma realidade virtual onde as pessoas estão em movimento e interagem umas com as outras.

Esta iniciativa é uma parceria do ateliê OCUBO com o Museu da Lourinhã e com o Museu de História Natural da Universidade do Porto.

Dedicada a todas as idades, num primeiro momento a experiência passa por uma sala imersiva cheia de projetores que transforma as paredes de pedra numa enciclopédia sobre a história dos dinossauros.

De seguida os visitantes passam para uma sala onde podem ver vários fosseis, a descrição do que faz um paleontólogo e um preparador de fosseis. Ainda nessa sala, é possível mexer numa caixa de areia e descobrir um fóssil que está enterrado. Mais à frente acontece uma experiência de realidade virtual que é uma novidade em Portugal.

O diretor da Immersivus Gallery, Edoardo Canessa, em declarações à Renascença, explica que com esta realidade virtual “as pessoas não estão simplesmente sentadas com os óculos de realidade virtual a ver, andam pelo espaço e participam, interagem com os elementos, interagem com as outras pessoas e vivenciam uma viagem no tempo que um paleontólogo descobriu um fóssil e não consegue descobrir a que animal pertence” e convida assim os visitantes a fazerem uma viagem no tempo.

Além da experiência com a realidade virtual, o diretor explica que também é possível ver e fazer outras atividades com realidade aumentada, ver alguns fosseis, ver através da “realidade aumentada os órgãos no interior de um dinossauro e o sistema de artérias, entre outras atividades.

Edoardo Canessa considera que com esta experiência “vivemos duas vezes o mundo dos dinossauros. Uma, quando somos crianças e aprendemos e brincamos e sonhamos com essas criaturas mágicas, e depois, quando somos adultos, que temos um filho que nos leva de novo a esse mundo”.

Além dos dinossauros, está também presente na exposição parte do meteorito que atingiu a terra e que provocou a extinção dos mesmos.

A iniciativa que retrata toda a história dos dinossauros, está presente até maio de 2026 na Immersivus Gallery, na Alfândega do Porto. Os bilhetes variam entre os oito e os 12 euros.

