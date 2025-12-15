Ouvir
"Extremamente Desagradável" continua a liderar. Grupo Renascença tem três podcasts no top 10

15 dez, 2025 - 13:15 • João Malheiro

Renascença é a marca com mais downloads em novembro. "Seja o que Deus Quiser", de Daniel Leitão, voltou ao top 10 nacional. Podcast da "Tia Bli" subiu 47 lugares, apesar de contar apenas com um novo episódio por semana.

A+ / A-

O podcast da Renascença "Extremamente Desagradável" manteve a liderança dos podcasts em Portugal, em novembro, com mais de 2 milhões e 273 mil downloads, mais do dobro do segundo classificado.

No ranking, a Renascença é a marca com mais downloads em novembro e o Grupo Renascença Multimédia colocou três podcasts no top 10. Em décimo lugar, o podcast "Seja o que Deus Quiser", da Renascença, registou mais de 231 mil downloads em novembro, entrando no Top 10 dos podcasts mais ouvidos em Portugal e reforçando a sua trajetória de crescimento.

Em oitavo lugar, surge "Ninguém Pod Comigo" de Ana Garcia Martins, na RFM. E, claro, em primeiro lugar está o podcast de Joana Marques. O "Extremamente Desagradável" é o mais ouvido em Portugal no Spotify há cinco anos consecutivos.

Destaque, ainda, para o crescimento de "As pessoas têm de se acalmar, imediatamente!", a rubrica semanal de Vasco Pereira Coutinho. Surgindo no 25.º lugar no ranking, o podcast da "Tia Bli" subiu 47 lugares, apesar de contar apenas com um novo episódio por semana.

Na informação, os podcasts Noticiários e Explicador Renascença figuram no top 50 nacional.

O ranking de podcasts publicado esta segunda-feira, o Pod-Scope, é um serviço da Marktest que audita o ranking de podcasts produzidos em Portugal desde janeiro. O estudo é feito em colaboração com a Renascença, a Bauer Media, o Grupo Impresa e o Observador.

Em novembro, estes foram os 10 podcasts mais ouvidos da Renascença:

  1. Extremamente Desagradável
  2. Seja o que Deus Quiser
  3. Noticiários
  4. As pessoas têm que se acalmar, imediatamente!
  5. Alerta Estupidez
  6. Explicador Renascença
  7. Noticiários Bola Branca
  8. As Três da Manhã
  9. Só mais uma estória
  10. Jogo de Palavra - As entrevistas de Rui Miguel Tovar

Os números deste ranking não incluem, no entanto, os dados referentes ao YouTube, onde, no caso da Renascença, os podcasts também estão disponíveis em formato áudio e vídeo.

