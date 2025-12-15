"Extremamente Desagradável" continua a liderar. Grupo Renascença tem três podcasts no top 10

O podcast da Renascença "Extremamente Desagradável" manteve a liderança dos podcasts em Portugal, em novembro, com mais de 2 milhões e 273 mil downloads, mais do dobro do segundo classificado.

No ranking, a Renascença é a marca com mais downloads em novembro e o Grupo Renascença Multimédia colocou três podcasts no top 10. Em décimo lugar, o podcast "Seja o que Deus Quiser", da Renascença, registou mais de 231 mil downloads em novembro, entrando no Top 10 dos podcasts mais ouvidos em Portugal e reforçando a sua trajetória de crescimento.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Em oitavo lugar, surge "Ninguém Pod Comigo" de Ana Garcia Martins, na RFM. E, claro, em primeiro lugar está o podcast de Joana Marques. O "Extremamente Desagradável" é o mais ouvido em Portugal no Spotify há cinco anos consecutivos.

Destaque, ainda, para o crescimento de "As pessoas têm de se acalmar, imediatamente!", a rubrica semanal de Vasco Pereira Coutinho. Surgindo no 25.º lugar no ranking, o podcast da "Tia Bli" subiu 47 lugares, apesar de contar apenas com um novo episódio por semana.

Na informação, os podcasts Noticiários e Explicador Renascença figuram no top 50 nacional.

O ranking de podcasts publicado esta segunda-feira, o Pod-Scope, é um serviço da Marktest que audita o ranking de podcasts produzidos em Portugal desde janeiro. O estudo é feito em colaboração com a Renascença, a Bauer Media, o Grupo Impresa e o Observador.

Em novembro, estes foram os 10 podcasts mais ouvidos da Renascença:

Os números deste ranking não incluem, no entanto, os dados referentes ao YouTube, onde, no caso da Renascença, os podcasts também estão disponíveis em formato áudio e vídeo.