Realizador Rob Reiner e a mulher encontrados mortos em casa. Polícia suspeita de homicídio

O realizador e ator Rob Reiner e a mulher, a fotógrafa Michele Singer, foram encontrados mortos no domingo em casa em Los Angeles, de acordo com um responsável da polícia ligado à investigação.

Os investigadores acreditam que Reiner e Singer foram esfaqueados e um membro da família está a ser interrogado, disse a mesma fonte, que pediu à agência de notícias Associated Press (AP) para não ser identificado, por não estar autorizado a falar sobre o caso publicamente.

O corpo de bombeiros de Los Angeles indicou que atendeu uma chamada para assistência médica pouco depois das 15h30 (23h20 em Lisboa) e encontrou um homem de 78 anos e uma mulher de 68 anos mortos dentro da casa. Detetives da divisão de Roubos e Homicídios estão a investigar um "aparente homicídio" em casa de Reiner, disse Mike Bland, do Departamento de Polícia de Los Angeles.

As autoridades de Los Angeles ainda não confirmaram a identidade das pessoas encontradas mortas na residência no bairro nobre de Brentwood, na zona oeste da cidade, onde vivem muitas celebridades.

Reiner foi por muito tempo um dos realizadores mais prolíficos de Hollywood, e o trabalho inclui alguns dos filmes mais memoráveis das décadas de 1980 e 1990, incluindo "This is Spinal Tap", "A Few Good Men" ('Uma questão de honra'), "When Harry Met Sally" ('Um amor inevitável') e "The Princess Bride" ('A princesa prometida').

O papel como Meathead na série clássica de televisão dos anos 1970 "All in the Family" ('Uma família às direitas'), ao lado de Archie Bunker, interpretado por Carol O'Connor, catapultou-o para a fama e rendeu-lhe dois prémios Emmy.

A presidente da Câmara de Los Angeles, Karen Bass, considerou a morte de Reiner como uma perda devastadora para a cidade. "As contribuições de Rob Reiner repercutem-se em toda a cultura e sociedade norte-americanas, e ele melhorou inúmeras vidas através do seu trabalho criativo e defesa da justiça social e económica", disse Bass em comunicado.

"Aclamado ator, realizador, produtor, escritor e ativista político ativo, sempre usou seus dons a serviço dos outros", acrescentou Karen Bass sobre o cineasta.

Filho da lenda da comédia Carl Reiner, Rob Reiner era casado com a fotógrafa Michele Singer Reiner desde 1989. Os dois conheceram-se quando o realizador filmava "When Harry Met Sally" e juntos tiveram três filhos.

Reiner foi casado com a atriz e realizadora Penny Marshall de 1971 a 1981, tendo adotado a filha desta, Tracy Reiner. Os casos de homicídio são raros no bairro de Brentwood, local situado a cerca de um quilómetro e meio da casa onde a mulher de O.J. Simpson, Nicole Brown Simpson, e o amigo Ron Goldman foram assassinados em 1994.

