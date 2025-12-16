Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 16 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Música eletrónica

Concerto do padre Guilherme com mensagem do Papa em destaque no Washington Post

16 dez, 2025 - 20:52 • Lara Castro

Vídeo com o Papa Leão XIV e o padre Guilherme ultrapassa os 10 milhões de visualizações. O jornal americano contou a história do "padre DJ" que inicialmente recorreu à música electrónica para saldar dívidas paroquiais.

A+ / A-

“Uma catedral gótica, um padre DJ, o Papa”. A combinação improvável tornou-se viral nas redes sociais e levou o nome do conhecido Dj padre Guilherme à imprensa internacional.

O "Washington Post", um dos jornais mais prestigiados do mundo, dedicou-lhe um longo artigo, que conta como o sacerdote da Arquidiocese de Braga se tornou um fenómeno global ao unir fé, música e cultura contemporânea.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O momento que despertou a atenção do mundo aconteceu na Catedral de Santa Isabel, em Košice, na Eslováquia, durante um concerto, que juntava um festival de juventude e a celebração de aniversário do arcebispo da cidade. Na véspera do espetáculo, o padre Guilherme recebeu a notícia que teria de refazer toda a atuação. O motivo? Tinha de integrar uma mensagem especial em vídeo do Papa Leão XIV que o Vaticano tinha enviado para surpreender o arcebispo.

“Tenho de trabalhar isto para amanhã”, contou o padre português, em entrevista ao jornal norte-americano, por videochamada.

A mensagem em vídeo do Papa Leão XIV surgiu inesperadamente como “ato de abertura” do set do padre DJ. Seguiram-se luzes, sintetizadores e, no final, a batida electrónica. O vídeo correu o mundo e ultrapassou os 10 milhões de visualizações no Instagram, levantando dúvidas sobre se seria real ou criado por inteligência artificial.

Entre a pista de dança e o altar: A vida dupla do padre DJ

Guilherme Peixoto tem 51 anos, é padre desde 2001 e vive em Braga. A sua história, agora contada pelo "Washignton Post", mostra um percurso pouco habitual, mas profundamente enraizado na missão pastoral.

O texto do jornal norte-americano mergulha no passado do padre DJ antes da ordenação sacerdotal e mostra que a ligação à música eletrónica vem de longe. Ainda jovem, frequentava o meio underground do house e do techno, inspirado por artistas como o britânico Carl Cox ou o produtor de Detroit Jeff “The Wizard” Mills.

Mesmo durante o seminário, manteve o hábito de ir a discotecas e integrou uma banda com outros colegas. A maioria acreditava que a música ficaria para trás depois da ordenação, mas o padre tinha uma visão diferente para o seu futuro.

O padre DJ que acordou a JMJ está de volta a Lisboa

Festival Rejoice

O padre DJ que acordou a JMJ está de volta a Lisboa

Começou a brincar com a música ainda no secundário(...)

Antes de ser conhecido como “padre DJ”, Guilherme Peixoto já tinha usado a música para resolver problemas: foi através de festas e noites musicais que conseguiu pagar a dívida de uma paróquia na Póvoa de Varzim, transformando um pequeno bar paroquial num espaço de convívio e angariação de fundos. Em três anos, a paróquia tinha liquidado por completo a dívida de cerca de 24 mil euros.

Assumindo-se como um verdadeiro “perfecionista”, o padre decidiu levar a sério o percurso como DJ e procurou formação especializada, inscrevendo-se numa escola no Porto. Já na casa dos 40 anos, viu-se numa sala cheia de alunos bem mais novos, que assimilavam as técnicas com uma rapidez que o surpreendia.

Por vezes, as aulas ficavam em suspenso por causa das responsabilidades sacerdotais. Nessas ocasiões, justificava-se junto do professor: “Faleceu alguém na minha paróquia e tenho de tratar do funeral", revela ao "Washington Post".

Embora ainda não tenha conhecido o Papa Leão, encontrou-se três vezes com o Papa Francisco, numa delas, pediu-lhe que abençoasse os seus auscultadores.

Em agosto de 2023, atuou de manhã para milhão e meio de pessoas na Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, que contaram com a presença do Papa Francisco.

Peregrinos acordam no Parque Tejo ao som do DJ Padre Guilherme
Peregrinos acordam no Parque Tejo ao som do DJ Padre Guilherme

O artigo recorda ainda que esta aproximação entre Igreja e música popular não é nova. Depois do Concílio Vaticano II, a Igreja abriu novas linguagens e formas de expressão cultural. O que muda agora é o palco: festivais, pistas de dança, redes sociais. E é nesse território que o padre Guilherme se move com naturalidade, sem abdicar da identidade sacerdotal — atua frequentemente de colarinho clerical e com o apoio explícito do arcebispo de Braga.

Como o próprio padre DJ resume, citado no jornal norte-americano, a missão é simples: "Desfrutar e a sentir que Deus está presente, está na pista de dança connosco. (...) Quando olho para o público, tenho a sensação de que eles também estão a sentir Deus.”

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 16 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?