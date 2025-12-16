Euromilhões: Veja a chave desta terça-feira

16 dez, 2025 - 20:22 • Redação
A chave vencedora do concurso do Euromilhões desta terça-feira, 16 de dezembro de 2025, é composta pelos números 14 - 16 - 40 - 41 - 44 e pelas estrelas 2 e 10.
Em jogo no primeiro prémio estão 17 milhões de euros.
Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.
A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.
Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.