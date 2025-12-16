"Fallout". Aaron Moten tem um "orgulho enorme" da nova temporada

A nova temporada de "Fallout", a série que adapta a popular saga de videojogos com o mesmo nome, estreia-se esta quarta-feira na Prime Video.

A plataforma de streaming da Amazon exibe episódios que levam os protagonistas para para uma viagem no deserto de Mojave até à cidade pós-apocalíptica de New Vegas - um dos locais mais reconhecidos pelos fãs.

Ella Purnell interpreta Lucy, uma sobrevivente do apocalipse nuclear que devastou os Estados Unidos há 200 anos. Depois de uma descoberta surpreendente sobre o legado do seu pai (Kyle MacLachlan), a protagonista junta-se ao Ghoul (Walton Goggins) e dirige-se para New Vegas à procura de respostas cada vez mais complexas.

E Aaron Moten regressa também ao papel de Maximus, um soldado da ordem religiosa "Brotherhood of Steel" que, de forma improvável, acaba por se tornar um líder respeitado. Só que a responsabilidade pesa e vai exigir de Maximus escolhas difíceis, especialmente quando o seu caminho voltar a cruzar-se com Lucy.

E, precisamente, sobre o "jogo das escolhas" desta personagem, Aaron Moten falou ao Watch Party - o podcast de filmes e séries da Renascença - sobre o "desafio diferente" da nova temporada.

"Não há mesmo nada malicioso no Maximus, mas, às vezes, ele está a tentar fazer a coisa certa e toma a decisão errada", explica.