Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 16 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Watch Party

"Fallout". Aaron Moten tem um "orgulho enorme" da nova temporada

16 dez, 2025 - 10:10 • João Malheiro

Segunda temporada de série da Prime Video estreia-se esta quarta-feira de madrugada. Ator principal da série antecipa os desafios para a sua personagem.

A+ / A-
"Tenho um orgulho enorme". Aaron Moten antecipa nova temporada de Fallout
Veja a entrevista completa ao ator

A nova temporada de "Fallout", a série que adapta a popular saga de videojogos com o mesmo nome, estreia-se esta quarta-feira na Prime Video.

A plataforma de streaming da Amazon exibe episódios que levam os protagonistas para para uma viagem no deserto de Mojave até à cidade pós-apocalíptica de New Vegas - um dos locais mais reconhecidos pelos fãs.

Ella Purnell interpreta Lucy, uma sobrevivente do apocalipse nuclear que devastou os Estados Unidos há 200 anos. Depois de uma descoberta surpreendente sobre o legado do seu pai (Kyle MacLachlan), a protagonista junta-se ao Ghoul (Walton Goggins) e dirige-se para New Vegas à procura de respostas cada vez mais complexas.

E Aaron Moten regressa também ao papel de Maximus, um soldado da ordem religiosa "Brotherhood of Steel" que, de forma improvável, acaba por se tornar um líder respeitado. Só que a responsabilidade pesa e vai exigir de Maximus escolhas difíceis, especialmente quando o seu caminho voltar a cruzar-se com Lucy.

E, precisamente, sobre o "jogo das escolhas" desta personagem, Aaron Moten falou ao Watch Party - o podcast de filmes e séries da Renascença - sobre o "desafio diferente" da nova temporada.

"Não há mesmo nada malicioso no Maximus, mas, às vezes, ele está a tentar fazer a coisa certa e toma a decisão errada", explica.

O ator refere que, nos novos episódios, Maximus descobre que tem poder de decisão e vai ter de aprender a usá-lo da melhor forma possível, numa série onde a moralidade é bastante cinzenta.

"O mundo pode parecer extremamente caótico e o certo e o errado podem ser difíceis de distinguir", aponta o artista.

Nesta entrevista, Aaron Moten fala, ainda, do "enorme orgulho" que sente na produção da série e da equipa por trás, incluindo, claro, o resto do elenco.

Depois do sucesso da primeira temporada, o ator admite que "podiam ter-se descontraído", contudo toda a gente "queria trabalhar todos os dias e ir até ao limite".

"Fazer como nunca o tínhamos feito, nem como tínhamos feito antes", sublinha.

A segunda temporada de "Fallout" estreia-se esta quarta-feira. Novos episódios lançados semanalmente na Prime Video.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 16 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?