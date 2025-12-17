Antigo armazém de João Rendeiro é a nova casa da Coleção do Estado

No mesmo Conselho de Ministros, foi decidida a subida do salário mínimo para 920 euros brutos em 2026.

Vai nascer assim, entre armazéns comerciais e oficinas automóveis, a partir do primeiro semestre de 2026, um novo espaço expositivo, onde outrora funcionou a Ellipse Foundation.

A Coleção de Arte Contemporânea do Estado (CACE) vai mudar-se para Cascais. O Governo anunciou, em Conselho de Ministros em Sintra, esta quarta-feira que adquiriu por 3, 45 milhões de euros o antigo armazém, em Alcabideche, onde o banqueiro João Rendeiro tinha a sua coleção de arte.

De acordo com o Governo, o edifício da antiga coleção de Rendeiro “já tem as condições adequadas para acolher as obras de arte, incluindo sistemas de climatização, segurança e conservação compatíveis com os padrões museológicos internacionais”.

A CACE tem hoje mais de três mil obras que estão dispersas por vários espaços. Segundo o executivo, a concentração da coleção num único edifício vai permitir poupar anualmente cerca de 600 mil euros em alugueres de outros espaços por onde a CACE está hoje dispersa.

Novo Regime de Mecenato Cultural

Na reunião do executivo que decorreu em Sintra, porque a vila está a celebrar 30 anos sobre a sua classificação como Património Mundial da UNESCO, o Governo anunciou também um novo regime de mecenato cultural.

Margarida Balseiro Lopes tem vindo a repetir nos últimos meses a necessidade de tornar o mecenato mais atrativo e mais acessível. Nesse sentido, o Governo de Luís Montenegro aprovou um “regime que aumenta os benefícios fiscais para as empresas que apoiem projetos culturais: o limite de dedução sobe de 0,8% para 1% do volume de negócios e a aceitação do donativo como gasto passa de 130% para 140% em sede de IRC”.

O executivo que quer “alargar o âmbito e o impacto do Mecenato na Cultura” e mobilizar mais investimento privado, indica que será criada “uma plataforma digital única para todos os pedidos” de mecenato.

O objetivo, diz o Ministério da Cultura, é ter “menos burocracia” e tornar “os processos mais rápidos, transparentes e previsíveis”, diversificando as fontes de financiamento.

Outra das novidades é que deixam de ser apenas apoiadas entidades, passam também a ser viáveis apoios mecenáticos a projetos e estarão incluídas áreas como o “artesanato e as artes digitais”.

Cinema com novo regime de financiamento

É um dos setores onde Portugal mais é reconhecido a nível internacional em festivais, e um dos setores que vive de eternas queixas de subfinanciamento. O Cinema e o Audiovisual vão contar com um “novo modelo de financiamento para o quadriénio 2026-2029 com 350 milhões de euros”.

Segundo o executivo de Montenegro, “o montante resulta do aumento da dotação anual de incentivos de 34 para 50 milhões de euros e da criação de uma linha de garantia mútua de 150 milhões para apoio à produção”.

O novo programa que será gerido conjuntamente pelos ministérios da Cultura, Presidência e Economia prevê ainda “a dotação para grandes produções (cash refund)” que “sobe de 20 para 35 milhões por ano, enquanto as restantes produções (cash rebate) passam de 14 para 15 milhões anuais”.

Além destas medidas, na área da cultura, foi ainda aprovado o bilhete gratuito para acompanhante de pessoas com deficiência em espaços culturais públicos e um reforço de 1 milhão de euros para os serviços educativos da Rede Portuguesa de Museus “prevê majorações para projetos em museus do interior, promovendo assim a coesão territorial e a democratização do acesso à Cultura”.