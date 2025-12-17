Festival Babell. “Estamos a sonhar o Porto enquanto uma cidade em que o livro impera”

Babell é o projeto inovador que vai levar até as livrarias da cidade do Porto milhares de visitantes. Olga Tokarczuck, Salman Rushdie, Margaret Atwood e Byung-Chul Han, são os primeiros nomes divulgados.



O projeto, que acontece de 24 a 30 de junho do próximo ano, no Porto, é uma produção independente promovida pela Fundação Livraria Lello e foi apresentada esta quarta-feira.

A sessão de apresentação contou com a presença do presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, do vereador da Cultura, Jorge Sobrado, e do comissário de Babell, Rui Couceiro.

Esta iniciativa traz, pela primeira vez, um método de acesso diferente ao festival que vai promover as livrarias locais. Rui Couceiro explica que as sessões vão acontecer em espaços públicos e quem passa pode assistir em pé, mas no caso de quererem entrar na sessão “terão de se dirigir a uma das quase 70 livrarias da cidade e comprar um livro. Pode ser um livro comprado no alfarrabista por um euro, uma obra em segunda mão”.

No ato dessa compra será entregue um código que pode ser trocado em babell.pt por uma sessão à escolha. Cada livro dá apenas para uma sessão, caso queira assistir a mais que uma terá de comprar mais que um livro.

Rui Couceiro tem “a firme convicção de que vamos levar dezenas de milhares de pessoas às livrarias da cidade, e nunca mais acontecerá um evento literário não ter resultados efetivos do ponto de vista do consumo cultural do livro enquanto produto cultural”.

Além de sessões com escritores internacionais, o projeto conta ainda com exposições e aulas de história sobre vários temas da cidade do Porto.

Jorge Sobrado referiu que “o Porto não é sequer pensável como cidade sem palavras e sem livros” e por isso acredita que Babell “mais uma prova, de que a cultura do Porto e a cultura no Porto não são uma glória passada, não são uma aura dourada que não volta. A cultura do Porto e a cultura no Porto são uma renovada força de presente e de futuro”, remata.

Por fim, numa intervenção curta, o autarca Pedro Duarte afirmou que esta é uma iniciativa com “características muito ‘tripeiras’”. O presidente da Câmara Municipal do Porto acrescentou que o apoio do município não envolve qualquer investimento.