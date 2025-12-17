Ouvir
Netflix é a preferida da Warner Bros: Empresa rejeita oferta hostil da Paramount

17 dez, 2025 - 15:15 • Reuters

Administração da Warner Bros. classificou a oferta da Paramount como “ilusória”, elogiando a fusão com a Netflix.

O conselho de administração da Warner Bros. rejeitou esta quarta-feira a proposta hostil de aquisição no valor de 108,4 mil milhões de dólares apresentada pela Paramount.

A empresa classificou a oferta como “ilusória” e acusou o gigante dos estúdios de induzir os acionistas em erro quanto ao financiamento.

A Paramount tem estado numa corrida com a Netflix para assumir o controlo da Warner Bros e dos estúdios de cinema e televisão, do serviço de streaming HBO Max e de franquias como “Harry Potter”.

Depois de a Warner Bros ter aceite a oferta do gigante do streaming, a Paramount lançou uma proposta hostil para superar essa oferta.

Numa carta enviada aos acionistas na quarta-feira, o conselho da Warner Bros escreveu que a Paramount tinha “consistentemente induzido em erro” os acionistas da Warner Bros ao afirmar que a sua oferta em numerário de 30 dólares por ação estava totalmente garantida, ou “assegurada”, pela família Ellison, liderada pelo bilionário e cofundador da Oracle, Larry Ellison.

“Não está, nem nunca esteve”, escreveu o conselho sobre a alegada garantia da proposta da Paramount, acrescentando que a oferta apresentava “numerosos e significativos riscos”.

O conselho afirmou considerar a proposta da Paramount “inferior” ao acordo de fusão com a Netflix. A oferta da Netflix de 27,75 dólares por ação pela unidade da Warner Bros é um acordo vinculativo que não requer financiamento por capitais próprios e dispõe de compromissos robustos de dívida, escreveu o conselho.

O conselho acrescentou ainda que a proposta poderia ser rescindida ou alterada a qualquer momento antes da conclusão do negócio, o que não equivale a um acordo de fusão vinculativo.

A Warner Bros ainda não marcou uma data para a votação dos acionistas sobre o negócio, mas esta deverá ocorrer algures na primavera ou no início do verão, anunciou o presidente da empresa de entretenimento.

