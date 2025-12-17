Ouvir
Novo estilo de realidade virtual mostra dinossauros no Porto

17 dez, 2025 - 11:53 • Redação

Além da experiência com a realidade virtual, também é possível ver e fazer outras atividades com realidade aumentada.

A+ / A-

Ver dinossauros como nunca os viu antes é a proposta da Immersivus Gallery, situada na Alfândega do Porto. Até maio do próximo ano, pode ficar a saber mais sobre estes animais, que habitaram o planeta antes do homem, através de experiências com realidade virtual e aumentada.

Numa experiência imersiva a “Dino Experience” divide-se em quatro salas principais e traz pela primeira vez a Portugal a LBVR — Location-Based Virtual Reality, uma realidade virtual onde as pessoas estão em movimento e interagem umas com as outras.

A iniciativa é uma parceria do ateliê OCUBO com o Museu da Lourinhã e com o Museu de História Natural da Universidade do Porto.

Dedicada a todas as idades, num primeiro momento a experiência passa por uma sala imersiva cheia de projetores que transforma as paredes de pedra numa enciclopédia sobre a história dos dinossauros.

De seguida, os visitantes passam para uma sala onde podem ver vários fósseis, a descrição do que faz um paleontólogo e um preparador de fósseis. Ainda nessa sala, é possível mexer numa caixa de areia e descobrir um fóssil que está enterrado.

Mais à frente, há uma experiência de realidade virtual que é novidade em Portugal.

Uma nova realidade virtual

O diretor da Immersivus Gallery, Edoardo Canessa, em declarações à Renascença, explica que com esta realidade virtual “as pessoas não estão simplesmente sentadas com os óculos de realidade virtual a ver, andam pelo espaço e participam, interagem com os elementos, interagem com as outras pessoas e vivenciam uma viagem no tempo com um paleontólogo que descobriu um fóssil e não consegue descobrir a que animal pertence”.

Além da experiência com a realidade virtual, o diretor explica que também é possível ver e fazer outras atividades com realidade aumentada, como ver alguns fósseis e “os órgãos no interior de um dinossauro", assim como o sistema de artérias, entre outras atividades.

Edoardo Canessa, considera que com esta experiência se “vive duas vezes" o mundo dos dinossauros: "Uma, quando somos crianças e aprendemos e brincamos e sonhamos com essas criaturas mágicas, e depois, quando somos adultos, quando temos um filho que nos leva de novo a esse mundo.”

A iniciativa que retrata toda a história dos dinossauros, está presente até maio de 2026 na Immersivus Gallery, na Alfândega do Porto e os bilhetes variam entre os oito e os doze euros.

