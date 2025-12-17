Salman Rushdie e Margaret Atwood regressam a Portugal para o Festival Babell

"Estamos a sonhar o Porto enquanto uma cidade em que o livro impera". Quem o diz é Rui Couceiro, comissário de um projeto inovador que quer levar até as livrarias da cidade do Porto milhares de visitantes. Denominado "Festival Babell", o evento literário acontece entre 24 e 30 de junho do próximo ano, no Porto (e em Matosinhos), e já divulgou as primeiras confirmações: Olga Tokarczuck (Nobel da Literatura 2018), Salman Rushdie, Margaret Atwood e Byung-Chul Han, são os primeiros nomes divulgados.

Esta produção independente é promovida pela Fundação Livraria Lello e foi apresentada ao público esta quarta-feira, com a presença de Rui Couceiro, mas também do presidente da Câmara Municipal do Porto, Pedro Duarte e do vereador da Cultura, Jorge Sobrado.

No evento, foi explicado o método de acesso deste novo festival: as sessões vão acontecer em espaços públicos e quem passa pode assistir de pé mas, caso queira entrar, terá de comprar um livro numa "das quase 70 livrarias da cidade". "Pode ser um livro comprado num alfarrabista por um euro, ou uma obra em segunda mão", exemplifica Couceiro.

Ao comprar é entregue um código que pode ser trocado em babell.pt por uma sessão à escolha. Cada livro dá apenas para uma sessão, pelo que quem quiser assistir a mais que uma terá de comprar mais que um livro. Rui Couceiro tem “a firme convicção" de que, com esta iniciativa, vai conseguir "levar dezenas de milhares de pessoas às livrarias da cidade", até porque o objetivo é mesmo esse: vender livros. "Nunca mais acontecerá um evento literário não ter resultados efetivos do ponto de vista do consumo cultural do livro enquanto produto cultural”, pede.

Além de sessões com escritores internacionais, o projeto conta ainda com exposições e aulas de História sobre vários temas da cidade do Porto, num programa eclético e que começa, a 24 de junho (e por "culpa" do São João), no Mosteiro de Leça do Balio, antes de se espalhar pela cidade do Porto.

Este "casamento" entre os livros e a cidade - embora sem qualquer investimento camarário - é "apadrinhado" pelo autarca Pedro Duarte, que assumiu que a iniciativa tem "características muito 'tripeiras'". Igual opinião tem o vereador da Cultura, para quem a Feira do Livro já consegue ser “demasiado escassa para uma cidade literária como o Porto”. Jorge Sobrado defende que “o Porto não é sequer 'pensável' como cidade sem palavras e sem livros”.

Para o vereador, a criação deste Festival Babell é, por isso, “mais uma prova de que a cultura do Porto e a cultura no Porto não são uma glória passada", ou uma "aura dourada que não volta". "A cultura do Porto e a cultura no Porto são uma renovada força de presente e de futuro”, remata.

[Notícia atualizada às 08h18 de 18 de dezembro de 2025 para acrescentar detalhes]