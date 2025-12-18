Coreógrafo neerlandês Hans van Manen morre aos 93 anos

18 dez, 2025 - 14:47
O coreógrafo neerlandês Hans van Manen, considerado uma das figuras centrais da dança contemporânea europeia, frequentemente apelidado de "mestre da simplicidade", morreu aos 93 anos, anunciou a Ópera e Ballet Nacional dos Países Baixos.
O coreógrafo e professor de ballet mais famoso da sua geração, como noticiam esta quinta-feira os jornais internacionais, deixou um legado de mais de 125 coreografias, integradas no repertório de companhias em todo o mundo, incluindo o antigo Ballet Gulbenkian. A Companhia Nacional de Bailado dedicou-lhe uma temporada.
Nascido em 1932, em Nieuwer-Amstel, atual Amstelveen, perto de Amesterdão, Hans van Manen iniciou a sua formação em dança no início da década de 1950, após uma infância marcada por dificuldades económicas e pela proximidade com o meio teatral, no Stadsschouwburg.
Hans van Manen estreou-se como coreógrafo em 1955 e, dois anos depois, recebeu o Prémio Estatal de Coreografia.
Ao longo de uma carreira que se estendeu por mais de seis décadas, Hans van Manen dirigiu artisticamente o Nederlands Dans Theater e foi coreógrafo residente do Het Nationale Ballet, alcançando particular reconhecimento nas décadas de 1970 e 1980.
"A dança expressa dança, e nada mais", afirmou certa vez o coreógrafo, citado pelo DutchNews e pelo El País, um credo que definiu uma carreira de mais de seis décadas.
A sua obra integra o repertório de mais de uma centena de companhias internacionais, incluindo o Ballet da Ópera de Paris, o Ballet de São Francisco, o Ballet de Estugarda e o Ballet Nacional do Japão.
Hans van Manen trabalhou ainda com intérpretes consagrados, como Rudolf Nureyev e Natalia Makarova.
Em Portugal, o trabalho de Hans van Manen teve particular expressão no repertório do Ballet Gulbenkian e da Companhia Nacional de Bailado (CNB).
Um dos seus bailados mais apresentados foi "Cinco Tangos", sobre música de Astor Piazzolla, que marcou temporadas do Ballet Gulbenkian e foi retomado pela CNB.
Na temporada 2019-2020, a CNB dedicou-lhe um programa integral, com peças criadas entre as décadas de 1970 e 1990, incluindo "Adagio Hammerklavier" (1973), de que a companhia já fizera a estreia nacional em 2010, "In the Future" (1986) e "Short Cut" (1999).
Este programa foi apresentado pela CNB em digressão nacional e internacional.
"Adagio Hammerklavier" é reconhecido pela companhia como um dos clássicos do século XX e considerado o bailado mais lírico e académico do coreógrafo.