Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 18 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Observada adoção extremamente rara de urso polar no Canadá

18 dez, 2025 - 09:24 • Lusa

A subpopulação de ursos polares na baía de Hudson Ocidental diminuiu 30% em apenas algumas décadas, de cerca de 1.200 indivíduos na década de 1980 para 800 atualmente, em parte devido ao degelo acelerado, essencial para a sua sobrevivência.

A+ / A-

Investigadores no Canadá observaram recentemente um caso muito raro de uma ursa polar a adotar uma cria que não era a sua, na região norte do país.

"Apenas 13 casos (de adoção) foram registados em 45 anos", contou na quarta-feira à agência France-Presse (AFP) Evan Richardson, investigador do Environment Canada que estuda o maior predador do Ártico há 25 anos.

Em novembro, Richardson e a sua equipa capturaram uma ursa e as suas duas crias, de 10 e 11 meses, perto de Churchill, apelidada de "capital mundial do urso polar", localizada no norte de Manitoba (centro do Canadá).

"Quando nos aproximámos, reparámos que uma das crias tinha uma etiqueta de identificação e a outra não", explicou, acrescentando que a mesma fêmea tinha sido vista alguns meses antes com apenas uma cria.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Nesta região norte, os investigadores identificam os ursos polares para que possam segui-los e estudá-los ao longo da vida.

O seguimento por GPS e as observações feitas pela Polar Bears International, um grupo de investigação sobre ursos polares, confirmaram que a fêmea em questão manteve as duas crias consigo durante várias semanas.

"É uma história bonita. Estas ursas polares são excelentes mães, têm uma predisposição natural para cuidar das suas crias", vincou Evan Richardson.

A subpopulação de ursos polares na baía de Hudson Ocidental diminuiu 30% em apenas algumas décadas, de cerca de 1.200 indivíduos na década de 1980 para 800 atualmente, em parte devido ao degelo acelerado, essencial para a sua sobrevivência.

No entanto, não há evidências que liguem esta adoção às alterações climáticas, de acordo com Richardson.

Estão em curso testes genéticos para identificar a mãe biológica do urso adotado. .

"Há uma boa hipótese de descobrirmos quem ela é", apontou o cientista.

Durante 45 anos, foram identificados mais de 4.600 ursos polares nesta região do Canadá, tornando-a, segundo o próprio, "a população de ursos polares mais estudada do mundo".


Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 18 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?