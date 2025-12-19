Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 19 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Feira do Livro de Lisboa realiza-se de 27 de maio a 14 de junho 2026

19 dez, 2025 - 17:57 • Lusa

Inscrições para participação de expositores decorrem no início do ano, em data ainda a divulgar.

A+ / A-

A Feira do Livro de Lisboa regressa em 2026 ao Parque Eduardo VII, entre os dias 27 de maio e 14 de junho, foi esta sexta-feira anunciado.

As datas foram divulgadas numa publicação conjunta da Feira do Livro e da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), que organiza o evento, cujas inscrições para participação de expositores decorrem no início do ano, em data ainda a divulgar.

Este ano, a Feira do Livro de Lisboa decorreu entre 4 e 22 de junho, tendo contado com 350 pavilhões, 963 marcas editoriais e mais de 3.000 eventos culturais, dos quais 1.200 implicaram a presença de autores, num investimento de 135 mil euros.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 19 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?