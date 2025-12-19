Grupo Renascença Multimédia ouvido por mais de quatro milhões de pessoas

As rádios do Grupo Renascença Multimédia são ouvidas por mais de quatro milhões de pessoas todas as semanas. Segundo a quinta vaga de audiências da Bareme, 56% dos ouvintes de rádio em Portugal escolhem o Grupo Renascença Multimédia, numa altura em que cada vez mais jovens e mais qualificados ouvem rádio.

No caso da Renascença, o programa "As Três da Manhã" está no top 3 dos mais ouvidos em Portugal, registando uma subida de 23%. As tardes da Renascença também estão em subida.

Ao todo, a rádio sobe a audiência para 1,3 milhões de ouvintes todas as semanas, registando subidas nos Quadros Médios Superiores e na Classe ABC1. Há ainda um crescimento no segmento dos 35-44 anos, assim como na Grande Lisboa, no Grande Porto, e no Litoral Centro e Sul.

Já a RFM alcança cerca de três milhões de ouvintes todas as semanas, registando-se um aumento de audiência no programa "Café da Manhã".

A rádio registou uma subida forte nos Quadros Médios Superiores e Classe ABC1, assim como nos segmentos dos 15-24 anos e dos 35-44 anos. Destaque, ainda, para o reforço de audiência no Grande Porto.

Do lado da Mega Hits, há um reforço da liderança entre as rádios jovens da Grande Lisboa, no alvo 15-34.

A Mega Hits alcança cerca de 700 mil ouvintes todas as semanas. A rádio registou, ainda, subidas no Litoral Norte e nos Quadros Médios Superiores, liderando entre as rádios jovens.

A escuta de rádio em Portugal mantém-se em níveis muito elevados, alcançando 83,1% em audiência regular, num total de cerca de 7,1 milhões de pessoas.

