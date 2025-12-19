Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 19 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Técnica utilizada para estudar o universo permite "ouvir" estrutura do cérebro

19 dez, 2025 - 06:39 • Lusa

Esta técnica consiste em transformar a informação tridimensional do cérebro em som, tendo em conta as relações espaciais e a estrutura complexa dos dados.

A+ / A-

Uma equipa multidisciplinar de profissionais das áreas da astrofísica, neurociência, engenharia e música apresentou um método pioneiro para "ouvir" a estrutura do cérebro humano, desenvolvido com ferramentas matemáticas para o estudo do Universo.

Publicado na revista "Nature Scientific Reports", o estudo apresenta a primeira sonificação de ordem superior aplicada a dados de ressonância magnética estrutural (RM), referiu na quinta-feira o Instituto de Astrofísica das Canárias (IAC).

Esta técnica consiste em transformar a informação tridimensional do cérebro em som, tendo em conta as relações espaciais e a estrutura complexa dos dados.

Para tal, são utilizadas ferramentas matemáticas originalmente desenvolvidas para o estudo da estrutura em larga escala do Universo, permitindo aos investigadores perceber padrões ocultos através da audição.

O trabalho deriva do projeto "Cérebro Cósmico", liderado por Francisco-Shu Kitaura, investigador do IAC e da Universidade de La Laguna, que adapta técnicas de análise cosmológica à neuroimagiologia com o objetivo a longo prazo de compreender o envelhecimento cerebral e, potencialmente, auxiliar na deteção precoce de doenças neurodegenerativas.

No cerne desta inovação está a utilização de ferramentas matemáticas avançadas, conhecidas como estatística de ordem superior, aplicadas a exames de ressonância magnética do cérebro.

Em cosmologia, estas técnicas são utilizadas para analisar como as galáxias se organizam e agrupam em estruturas complexas no Universo, mas agora esta abordagem está a ser aplicada ao estudo do cérebro humano, permitindo a deteção e uma descrição mais detalhada da riqueza e complexidade da sua arquitetura interna.

Assim, a partir da análise avançada de exames de ressonância magnética, a equipa traduz variações na estrutura cerebral numa vasta gama de sons e notas musicais.

"O resultado demonstra que as formas tridimensionais complexas do cérebro podem ser convertidas em padrões audíveis com uma perda mínima de informação relevante", explicou Kitaura.

O cientista acrescentou que esta abordagem estabelece uma base sólida e quantificável para a sonificação, com potencial para ser aplicada a outros tipos de dados complexos em áreas como a ciência, a engenharia e a medicina.

O estudo baseia-se diretamente no trabalho anterior da equipa (composta por Aurelio Carnero Rosell, Marc Huertas-Company, Niels Janssen, Antonella Maselli e Ernesto Pereda, juntamente com Francisco-Shu Kitaura), que já tinha demonstrado que estas ferramentas matemáticas permitem a extração de informações importantes das imagens de ressonância magnética, como a estimativa da idade cerebral.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 19 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?