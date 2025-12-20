Concurso Miss Universo em risco: México e Tailândia investigam rede criminosa

Depois das polémicas e insultos do diretor executivo da competição de beleza à modelo vencedora na edição este ano, o concurso Miss Universo está, desta vez, sob suspeita de fraude, difamação e ligações ao crime organizado, lê-se no jornal espanhol "ABC".

A coroação da mexicana Fátima Bosch, de 25 anos, foi marcada pelo episódio em que o diretor executivo, Nawat Itsaragrisil, chamou-lhe "burra" durante a reunião preparatória, em Banguecoque.

Para se vingar da "má fama", o diretor do concurso está a processar a modelo por alegada difamação, depois de a ter insultado, noticiou o jornal filipino "The Manila Times".

Nawat Itsaragrisil defende que Bosch é mentirosa e também a culpada pelas "acusações falsas" que circulam nos meios de comunicação social.

Porém, as polémicas também chegam ao colo dos donos do concurso.

As autoridades da Tailândia e do México revelaram que a dona de 50% da competição está envolvida em acusações de fraude na Tailândia e numa investigação por tráfico de droga e de armas no México, confirmou o jornal "Aljazeera".

A polícia dos dois países já lançaram, por isso, um mandado de detenção à proprietária tailandesa Jakkaphong "Anne" Jakrajutatip, desaparecida nas últimas semanas.

Para além disso, as autoridades mexicanas já congelaram as contas bancárias da Jakrajutatip, avançou o canal televisivo norte-americano e espanhol "Telemundo". Apesar de se ter demitido de todos os cargos da empresa, a proprietária ainda mantém-se como acionista.

