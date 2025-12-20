Ouvir
Concurso Miss Universo em risco: México e Tailândia investigam rede criminosa

20 dez, 2025 - 18:00 • Catarina Magalhães

Autoridades mexicanas e tailandesas lançaram mandados de detenção aos donos do concurso de beleza por suspeitas de fraude, tráfico de drogas e armas. A Miss Universo 2025 está acusada de difamação pelo diretor do concurso para se vingar da "má fama", depois de a ter chamado "burra".

Depois das polémicas e insultos do diretor executivo da competição de beleza à modelo vencedora na edição este ano, o concurso Miss Universo está, desta vez, sob suspeita de fraude, difamação e ligações ao crime organizado, lê-se no jornal espanhol "ABC".

A coroação da mexicana Fátima Bosch, de 25 anos, foi marcada pelo episódio em que o diretor executivo, Nawat Itsaragrisil, chamou-lhe "burra" durante a reunião preparatória, em Banguecoque.

Para se vingar da "má fama", o diretor do concurso está a processar a modelo por alegada difamação, depois de a ter insultado, noticiou o jornal filipino "The Manila Times".

Nawat Itsaragrisil defende que Bosch é mentirosa e também a culpada pelas "acusações falsas" que circulam nos meios de comunicação social.

Porém, as polémicas também chegam ao colo dos donos do concurso.

As autoridades da Tailândia e do México revelaram que a dona de 50% da competição está envolvida em acusações de fraude na Tailândia e numa investigação por tráfico de droga e de armas no México, confirmou o jornal "Aljazeera".

A polícia dos dois países já lançaram, por isso, um mandado de detenção à proprietária tailandesa Jakkaphong "Anne" Jakrajutatip, desaparecida nas últimas semanas.

Para além disso, as autoridades mexicanas já congelaram as contas bancárias da Jakrajutatip, avançou o canal televisivo norte-americano e espanhol "Telemundo". Apesar de se ter demitido de todos os cargos da empresa, a proprietária ainda mantém-se como acionista.

De acordo com a agência de notícias Associated Press, tanto a empresária como a própria multinacional JKN Global Group, cujo financiamento principal é o concurso Miss Universo, enfrenta graves problemas financeiros desde 2023 e começou a falhar pagamentos aos investidores.

Na lista de crimes, a proprietária também é suspeita de enganar investidores num montante próximo a um milhão de euros. Com mais de 80 milhões de euros em dívida, o grupo de entretenimento vai ser afastado da bolsa de valores tailandesa até ao final deste mês.

Também um dos magnatas e co-proprietário mexicano do concurso, Raúl Rocha Cantú, está a ser procurado por estar envolvido num esquema de crime organizado, além de roubo de combustível.

Contudo, um dos 13 membros da suposta rede criminosa, Jacobo Reyes León, já foi detido esta sexta-feira na Cidade do México, indicou o jornal "RPP".

Até ao momento, os donos do Miss Universo não se pronunciaram publicamente sobre os mandados de detenção.

