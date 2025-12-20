Ouvir
Braga

Incêndio danifica antiga fábrica destinada a ser residência universitária em Braga

20 dez, 2025 - 16:23 • Lusa

A PSP de Braga tomou conta da ocorrência.

Uma antiga fábrica que estava em obras para ser transformada em residência universitária ardeu, este sábado, em Braga, revelou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Ave.

O alerta foi dado pelas 13h18 e, segundo a mesma fonte, pelas 15h00, o incêndio foi dado como extinto, tendo ardido material que se encontrava no seu interior, acrescentou sem especificar quais os danos verificados.

A antiga fábrica situa-se no centro da cidade de Braga e, revelou a fonte, não há registo de feridos nem houve necessidade de evacuar habitações ou prédios vizinhos.

A PSP de Braga tomou conta da ocorrência.

