Menina afegã concentrada nos estudos é a foto do ano da Unicef

Uma fotografia de uma menina de dez anos, numa aldeia rural no Afeganistão, concentrada nos estudos em casa, numa zona remota a leste de Cabul, venceu o concurso internacional promovido pela Unicef na Alemanha.

A imagem vencedora, da fotojornalista francesa Elise Blanchard, integra a reportagem "Ser Menina no Afeganistão" e representa "a resistência silenciosa, mas inabalável" de milhões de meninas afegãs que têm sido privadas do acesso ao ensino secundário há mais de quatro anos, destacou o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) em comunicado.

A fotografia mostra Hajira, cujos olhos estão fixos num livro escolar aberto no chão, "como se soubesse que lhe resta pouco tempo para estudar", acrescentou o organismo no mesmo comunicado.

"A fotografia vencedora deste ano mostra o que a infância significa para muitas raparigas no Afeganistão: têm de lutar por algo que deveria ser óbvio, o direito à educação", afirmou na sexta-feira Elke Büdenbender, patrona da Unicef Alemanha, durante a cerimónia de entrega dos prémios, em Berlim.

Com o olhar penetrante de Hajira, Blanchard "proporciona-nos um momento de curiosidade e determinação" que "nos lembra que não devemos abandonar crianças como ela", acrescentou.

A Unicef refere que mais de 2,2 milhões de raparigas no Afeganistão estão atualmente privadas do acesso à escola e, embora o ensino primário ainda seja permitido, as raparigas em idade de frequentar o ensino secundário estão oficialmente proibidas de estudar.

O organismo alerta ainda para o agravamento do acesso à educação dos rapazes, com números estagnados de matrículas e muitos a abandonarem precocemente a escola.

O segundo prémio foi atribuído à fotógrafa Natalia Saprunova, nascida na Rússia e radicada em França, por uma imagem da sua reportagem "Crianças da Mongólia em Perigo: O Impacto Devastador da Poluição do Ar".

O fotógrafo indiano Sourav Das recebeu o terceiro prémio, com uma imagem da sua reportagem "As crianças nas minas de carvão de Jharia perdem a infância para o fumo, o fogo e a luta constante pela sobrevivência", feita naquela que é conhecida como "a cidade em chamas", por ser uma das maiores minas de carvão da Índia.

As três obras mostram diferentes facetas das precárias condições de vida de milhões de crianças em todo o mundo, cujos direitos são violados diariamente e que, com demasiada frequência, permanecem invisíveis, sublinhou a Unicef.