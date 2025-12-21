Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 21 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Teatro

Ator Joaquim Monchique "estável" e a recuperar no hospital após AVC

21 dez, 2025 - 14:50 • Lara Castro

Ator sentiu-se mal depois da apresentação da peça 'Lar Doce Lar', sábado à noite.

A+ / A-

O ator Joaquim Monchique sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) após a apresentação da peça “Lar Doce Lar”, na noite de sábado, 20 de dezembro, no Teatro Municipal de Bragança.

O ator, de 57 anos, sentiu-se mal no camarim logo após o espetáculo e foi transportado para o hospital, onde recebeu os primeiros cuidados médicos e teve confirmada a ocorrência do AVC.

Entretanto, num comunicado enviado à Renascença, a produtora do espetáculo, Força de Produção, informou que Joaquim Monchique se encontra estável. “Após a apresentação realizada na noite de ontem, o ator sentiu-se mal, tendo sido hospitalizado na sequência de um AVC, encontrando-se neste momento estável”, refere a nota.



De acordo com a mesma fonte, as próximas 48 horas serão de observação, estando o ator a ser acompanhado de perto pela equipa médica responsável. A produtora agradece ainda “todas as manifestações de carinho e preocupação”, sublinhando que “o respeito pela privacidade do Joaquim é, neste momento, crucial para a sua boa recuperação”.

“Lar Doce Lar” é um espetáculo protagonizado por Joaquim Monchique e pela atriz Maria Rueff, que tem estado em digressão por várias cidades do país.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 21 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?