Ator Joaquim Monchique "estável" e a recuperar no hospital após AVC

21 dez, 2025 - 14:50 • Lara Castro
O ator Joaquim Monchique sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) após a apresentação da peça “Lar Doce Lar”, na noite de sábado, 20 de dezembro, no Teatro Municipal de Bragança.
O ator, de 57 anos, sentiu-se mal no camarim logo após o espetáculo e foi transportado para o hospital, onde recebeu os primeiros cuidados médicos e teve confirmada a ocorrência do AVC.Entretanto, num comunicado enviado à Renascença, a produtora do espetáculo, Força de Produção, informou que Joaquim Monchique se encontra estável. “Após a apresentação realizada na noite de ontem, o ator sentiu-se mal, tendo sido hospitalizado na sequência de um AVC, encontrando-se neste momento estável”, refere a nota.
De acordo com a mesma fonte, as próximas 48 horas serão de observação, estando o ator a ser acompanhado de perto pela equipa médica responsável. A produtora agradece ainda “todas as manifestações de carinho e preocupação”, sublinhando que “o respeito pela privacidade do Joaquim é, neste momento, crucial para a sua boa recuperação”.
“Lar Doce Lar” é um espetáculo protagonizado por Joaquim Monchique e pela atriz Maria Rueff, que tem estado em digressão por várias cidades do país.