Ator Joaquim Monchique sofre AVC após espetáculo em Bragança

21 dez, 2025 - 14:50 • Lara Castro
O ator Joaquim Monchique sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) após a apresentação da peça “Lar Doce Lar”, na noite de sábado, no Teatro Municipal de Bragança, avança o Correio da Manhã.
Segundo o jornal, o ator, de 57 anos, sentiu-se mal no camarim logo após o espetáculo e foi transportado para o hospital, onde recebeu os primeiros cuidados médicos e teve confirmada a ocorrência do AVC.
“Lar Doce Lar” é um espetáculo protagonizado por Joaquim Monchique e pela atriz Maria Rueff, que tem estado em digressão por várias cidades do país.
