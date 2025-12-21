Totoloto: confira a chave deste sábado

21 dez, 2025 - 00:56 • Redação
A chave vencedora do sorteio do Totoloto deste sábado, 20 de dezembro de 2025, é composta pelos números 4 - 5 - 11 - 16 - 40 e o Número da Sorte 2.
Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 1,8 milhões de euros.
Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.
O Totoloto é sorteado à quarta-feira e ao sábado.