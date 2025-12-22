"Foi dos dias mais tristes da minha vida": Nuno Markl sofreu segundo AVC

22 dez, 2025 - 18:46 • Redação
O humorista e locutor Nuno Markl revelou que sofreu um segundo acidente vascular cerebral (AVC), cinco dias após o primeiro episódio que levou ao seu internamento hospitalar a 20 de novembro.
A revelação foi feita no podcast Isso Não Se Diz, de Bruno Nogueira, publicado no domingo, 21 de dezembro. Durante a conversa, foi o próprio anfitrião quem recordou os acontecimentos: "Tu tiveste um primeiro AVC que te deu entrada no hospital, e depois, passado cinco dias, tiveste um segundo AVC."
Nuno Markl explicou a natureza dos dois episódios: "O primeiro AVC foi hemorrágico, o segundo foi isquémico. Para mim, é um pacote todo. Não consigo bem distinguir os dois, foi um rolo de merda que me caiu em cima."
O apresentador do Taskmaster, da RTP1, detalhou o impacto do segundo AVC, ocorrido numa fase em que já mostrava sinais de recuperação: "O segundo fez exatamente o mesmo que o primeiro. O segundo, isquémico, eu já me estava a mexer, já mexia a mão, já segurava o telemóvel com esta mão, já conseguia lavar a cabeça com as duas mãos. O que o segundo fez, basicamente, foi não que regressasse a zero mas a menos 30. Foi dos dias mais tristes da minha vida. Eu, nessa manhã, tinha estado a andar, a mexer, a treinar a subida de escadas, e de repente..."
O humorista descreveu também o seu estado emocional nesse dia: "Estava ansioso naquele dia a dizer que estava com saudades de casa, que o ambiente às vezes era complicado no Egas Moniz." Nuno Markl confirmou já não estar internado naquela unidade hospitalar.
Sobre o momento em que percebeu o que estava a acontecer, relatou: "As enfermeiras precisavam que eu desse um jeitinho com as pernas para meterem uma maca dentro do meu quarto e eu que já mexia as duas pernas na boa. Só que olho para o pé e está parado, e eu pensei que estaria preso em alguma coisa da mesa, depois percebi que estava completamente solto, só que não mexe e deixou de mexer outra vez e a mão e o braço também."
O médico responsável pela sua recuperação deslocou-se de imediato ao hospital. "Chamei logo a enfermeira e o médico, que estava de folga, veio a correr para o hospital, foi ele que me disse que era uma raridade científica o que aconteceu: o que normalmente acontece é primeiro um isquémico e depois um hemorrágico, agora, o hemorrágico e depois o isquémico é algo que não faz muito sentido em termos de ciência e calhou-me a mim."