"Foi dos dias mais tristes da minha vida": Nuno Markl sofreu segundo AVC

O humorista e locutor Nuno Markl revelou que sofreu um segundo acidente vascular cerebral (AVC), cinco dias após o primeiro episódio que levou ao seu internamento hospitalar a 20 de novembro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A revelação foi feita no podcast Isso Não Se Diz, de Bruno Nogueira, publicado no domingo, 21 de dezembro. Durante a conversa, foi o próprio anfitrião quem recordou os acontecimentos: "Tu tiveste um primeiro AVC que te deu entrada no hospital, e depois, passado cinco dias, tiveste um segundo AVC."

Nuno Markl explicou a natureza dos dois episódios: "O primeiro AVC foi hemorrágico, o segundo foi isquémico. Para mim, é um pacote todo. Não consigo bem distinguir os dois, foi um rolo de merda que me caiu em cima."

O apresentador do Taskmaster, da RTP1, detalhou o impacto do segundo AVC, ocorrido numa fase em que já mostrava sinais de recuperação: "O segundo fez exatamente o mesmo que o primeiro. O segundo, isquémico, eu já me estava a mexer, já mexia a mão, já segurava o telemóvel com esta mão, já conseguia lavar a cabeça com as duas mãos. O que o segundo fez, basicamente, foi não que regressasse a zero mas a menos 30. Foi dos dias mais tristes da minha vida. Eu, nessa manhã, tinha estado a andar, a mexer, a treinar a subida de escadas, e de repente..."