Óbito

Morreu antigo fotojornalista da Lusa Francisco Neves aos 86 anos

22 dez, 2025 - 16:41 • Lusa

Francisco Neves morreu vítima de doença prolongada. A neta do fotojornalista lembrou o "feitio peculiar" do avô e a "enorme paixão e fascínio" pela fotografia e pelo jornalismo.

O antigo fotojornalista da agência Lusa Francisco Neves morreu na madrugada desta segunda-feira no Hospital Santos Silva, em Vila Nova de Gaia, aos 86 anos, vítima de doença prolongada, segundo informou a família esta segunda-feira.

Francisco Neves nasceu a 22 de junho de 1939 e deu os primeiros passos no fotojornalismo no jornal "A Capital", tendo trabalhado depois para títulos como o "Tal&Qual", o "Jornal Record", e a "Agência Noticiosa de Portugal" (ANOP), que se viria a tornar a atual Lusa.

Francisco Neves foi fotojornalista da Lusa de abril de 1998 a janeiro de 2003.

Em declarações à Lusa, a neta de Francisco Neves lembrou o "feitio peculiar" do avô e a "enorme paixão e fascínio" pela fotografia e pelo jornalismo.

"Era um apaixonado pelo fotojornalismo. Eu acho que ele era fotógrafo desde sempre. Começou com o irmão e o pai, tiveram uma loja de fotografia no centro do Porto, a Foto Confiança", contou Patrícia Neves Gomes.

Enquanto fotojornalista da Lusa, lembrou que "uma das memórias das quais ele mais falava era a de uma visita do antigo Presidente da República Mário Soares ao Zaire, à Costa de Marfim e à Guiné-Bissau", sendo "um momento que o marcou muito".

O corpo do fotojornalista vai estar esta segunda-feira em câmara ardente na Igreja do Bonfim, no Porto, e as exéquias fúnebres estão marcadas para esta terça-feira, às 14h30, no mesmo local.

