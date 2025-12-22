Morreu Chris Rea, de "Driving Home for Christmas"

22 dez, 2025 - 15:30 • Daniela Espírito Santo
Morreu, esta segunda-feira, Chris Rea. O cantor é conhecido, entre outros êxitos, por "Driving Home for Christmas".
A informação da morte foi confirmada à imprensa britânica por um porta-voz do artista. Segundo a família, Rea faleceu ao início desta segunda-feira "após uma breve doença".
Tinha 74 anos.
Chris Rea escreveu várias canções sobre as suas viagens de carro, incluindo "Driving Home for Christmas", que está no 30.º lugar das tabelas de Natal este ano, avança a BBC. A canção foi lançada em 1986 e tornou-se num sucesso imediato.
O cantor britânico, nascido em Middlesbrough, em 1951, gravou 25 álbuns ao longo da sua carreira. Atingiu maior sucesso nas décadas de 70 e 89, com canções como "Fool (If You Think It's Over)" e "Let's Dance", sendo que a primeira faixa chegou mesmo a ser nomeada para o Grammy. Em 1989 conseguiu o seu primeiro número 1 no top dos álbuns no Reino Unido com "The Road to Hell". Dois anos depois conseguiria o segundo, com "Auberge".
A sua canção mais conhecida é, certamente, "Driving Home for Christmas", que todos os anos volta aos tops na altura do Natal. No entanto, e como recorda a BBC, Chris Rea bateu o pé quanto ao seu lançamento.
Segundo o próprio, a canção conta "a história de um viajante cansado que regressa a casa", numa altura em que o "calor, humor e espírito natalício" demonstram que o Natal "nunca perdeu a sua magia". Inspirada numa viagem real, numa altura em que a editora de Rea se recusou a pagar-lhe o bilhete de comboio de Londres até Middlebrough, e teve de ir de boleia com a mulher num carro velho, enfrentando trânsito e neve. "Todos os condutores à minha volta pareciam tão infelizes", admitiu. Daí foi surgindo a letra, que foi anotando, com a música a ficar pronta em poucos minutos... e o resto é história.
Tendo em conta que a inspiração para a música aconteceu num ano pessoal complicado, Rea foi contra o seu lançamento comercial.
"Fiz tudo o que podia para que não lançassem aquele disco", confessou, em tempos. "Felizmente", ninguém lhe deu ouvidos, diz o cantor.
[Notícia atualizada às 15h48 de 22 de dezembro de 2025 para acrescentar mais detalhes]