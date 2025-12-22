Ouvir
Morreu James Ransone, ator da série "The Wire"

22 dez, 2025 - 01:14 • Redação

Ator natural de Baltimore tinha 46 anos. "It - Capítulo 2", "The Black Phone", "Entidade", "Generation Kill" foram outros dos trabalhos de James Ransone.

James Ransone, ator norte-americano conhecido pelo seu trabalho na aclamada série "The Wire", morreu na passada sexta-feira, em Los Angeles. Tinha 46 anos.

A notícia foi conhecida este domingo e, segundo o departamento de medicina legal de Los Angeles, James Ransone cometeu suicídio.

Na segunda temporada da série "The Wire", da HBO, vestiu a pele da personagem Chester “Ziggy” Sobotka, um estivador que abraçou a vida do crime.

"It - Capítulo 2", "The Black Phone", "Entidade", "Generation Kill" foram outros dos trabalhos de James Ransone.

Nascido a 2 de junho de 1976, em Baltimore, também foi baixista da banda nova-iorquina "Early Man".

James Ransone vestiu a pele de herói na vida real, quando em 2006 impediu que uma vizinha fosse violada e perseguiu o suspeito com uma barra de ferro.

Se precisa de ajuda ou tem dúvidas sobre questões de saúde mental, contacte um médico especialista, ou um dos vários serviços e linhas de apoio gratuitas, como o SNS 24 (808 24 24 24), o SOS Voz Amiga (800 209 899/213 544 545), o SOS Criança (116 111), a Linha Jovem (800 208 020) ou o SOS Adolescente (800 202 484).

