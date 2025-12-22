Morreu um dos criadores de "Call of Duty" em despiste na Califórnia

22 dez, 2025 - 21:33 • Catarina Magalhães
[Em atualização]
O criador da icónica saga de videojogos "Call of Duty", Vince Zampella, morreu aos 55 anos na tarde deste domingo após despistar-se com o seu Ferrari numa estrada por entre as montanhas de San Gabriel, na Califórnia, avançou a "NBC Los Angeles".
Zampella ficou preso na viatura e o carro, momentos depois, acabou por se incendiar. A morte foi imediata, confirmaram as autoridades.
Vince Zampella esteve envolvido
Os videojogos "Call of Duty" já venderam mais de 500 milhões de cópias desde 2003.