Estados Unidos

Morreu Vince Zampella, um dos criadores de "Call of Duty" em despiste na Califórnia

22 dez, 2025 - 21:33 • Catarina Magalhães

Vince Zampella morreu aos 55 anos após despistar-se com o seu Ferrari numa estrada montanhosa. Os videojogos "Call of Duty" já venderam mais de 500 milhões de cópias desde 2003.

O criador da icónica saga de videojogos "Call of Duty", Vince Zampella, morreu aos 55 anos na tarde deste domingo após despistar-se com o seu Ferrari numa estrada por entre as montanhas de San Gabriel, na Califórnia, avançou a "NBC Los Angeles".

Zampella ficou preso na viatura e o carro, momentos depois, acabou por se incendiar. A morte foi imediata tal como do passageiro do co-criador, confirmaram as autoridades.

Os videojogos "Call of Duty" já venderam mais de 500 milhões de cópias desde 2003, mas o seu percurso neste mercado também ficou marcado noutros projetos.

Responsável pelo jogo de tiro militar "Battlefield", a companhia de entretenimento EA Games já reagiu à notícia e afirmou que "a influência de Vince na indústria dos videojogos foi profunda e de grande alcance".

"Amigo, colega, líder e criador visionário, o seu trabalho ajudou a moldar o entretenimento interativo moderno e inspirou milhões de jogadores e desenvolvedores em todo o mundo".

Vince Zampella também esteve envolvido na criação de outros jogos dos anos 2000, como o "Medal of Honor" e "Titanfall".

