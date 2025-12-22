Vila espanhola atingida por incêndios vence 468 milhões no "El Gordo"

A localidade espanhola de La Bañeza, na comunidade de Castela e Leão, foi contemplada com 468 milhões de euros no sorteio da lotaria de Natal, o "El Gordo", apenas quatro meses após ter sido devastada por um incêndio florestal de grandes dimensões.

Em agosto, o fogo consumiu 55.000 hectares de floresta, provocou a morte de três pessoas e forçou cerca de 8.000 residentes a abandonar temporariamente as suas casas. Com cerca de 10.000 habitantes, La Bañeza viu agora grande parte da comunidade beneficiada com o prémio máximo da lotaria.

O número premiado foi também adquirido na aldeia vizinha de Villablino, onde cinco homens perderam a vida num acidente mineiro em março.

O "El Gordo" é conhecido pelo seu formato peculiar. Cada um dos 100.000 números disponíveis é repetido em 198 séries, sendo subdividido em décimos com o custo unitário de 20 euros.

Cada décimo do bilhete premiado rende 400.000 euros, e La Bañeza comprou 117 dessas séries, o que corresponde ao montante total de 468 milhões de euros.