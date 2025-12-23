Ataque informático compromete quase todo o catálogo do Spotify

23 dez, 2025 - 20:36 • Lusa
A plataforma sueca de música Spotify foi alvo de um ataque informático de grande dimensão que terá comprometido quase a totalidade do seu catálogo, confirmou esta terça-feira a empresa.
A Spotify informou que uma investigação preliminar concluiu que terceiros obtiveram acesso não autorizado a metadados públicos e recorreram a "táticas ilícitas" para contornar os sistemas de gestão de direitos digitais (DRM), permitindo o acesso a parte dos ficheiros áudio da plataforma.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
A empresa acrescentou que o ataque ocorreu na segunda-feira e que as equipas técnicas continuam a investigar a extensão do incidente e os seus impactos.
Entretanto, o grupo de 'hackers' Anna's Archives reivindicou a autoria do ataque, afirmando ter roubado cerca de 86 milhões de ficheiros de música, o que corresponderia a aproximadamente 99,6% do catálogo total do Spotify.
Segundo os ativistas, o objetivo da operação foi "construir um arquivo musical principalmente para fins de preservação".
O Spotify não confirmou os números avançados pelo grupo nem esclareceu se dados de utilizadores foram afetados pelo ataque.