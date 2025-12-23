Ouvir
Chandler Riggs, estrela de "The Walking Dead", é nova confirmação da Comic-Con Portugal

23 dez, 2025 - 12:11 • João Malheiro

Ator assumiu papel importante na série "The Walking Dead" aos 10 anos.

O ator Chandler Riggs vai marcar presença na Comic-Con Portugal, que se realiza para o ano entre 23 a 26 de abril.

O artista ficou conhecido pelo papel de Carl Grimmes, que assumiu desde os 10 anos, em "The Walking Dead", filho do protagonista Rick Grimmes (interpretado por Andrew Lincoln).

Nos últimos anos, tem explorado o lado de realizador e produtor, sem deixar de trabalhar enquanto ator.

"Se acompanhaste o seu percurso ou cresceste a vê-lo na televisão, esta é daquelas oportunidades que não dá mesmo para perder!", lê-se no comunicado da Comic-Con Portugal.

Para o regresso do evento de cultura pop já estão confirmados, igualmente, Frank Miller, Jason Aaron e Daniel Henriques, autores de bandas desenhadas, assim como a atriz Alyson Sullivan, conhecida pelo seu papel em "Power Rangers Wild Force".

A Comic-Con Portugal realiza-se a 23 de 26 de abril no Europarque, em Santa Maria da Feira.

