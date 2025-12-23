Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 23 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Festival Evil Live anuncia Marilyn Manson e Mastodon

23 dez, 2025 - 16:29 • Lusa

Concertos marcados para 5 de julho, no MEO Arena, em Lisboa. The Gathering e Imminence foram os outros dois nomes confirmados.

A+ / A-

O festival Evil Live vai fazer uma edição de um só dia em 2026, em 5 de julho, na MEO Arena, em Lisboa, com os norte-americanos Marilyn Manson e Mastodon, anunciou esta terça-feira a organização.

Em comunicado, a organização do evento, a cargo da promotora Prime Artists, afirma que o festival regressa assim ao "local e ao formato que moldou a identidade do evento e consolidou a sua reputação".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O festival realizou-se este ano ao longo de três dias no Estádio do Restelo, depois de duas edições na MEO Arena, com nomes como Judas Priest, Korn e Slipknot, entre outros.

O Evil Live marcará, assim, o regresso do norte-americano Marilyn Manson a Portugal, por onde passou, no Campo Pequeno, em Lisboa, no mês passado.

Também os Mastodon têm na sua história várias passagens por território português, sendo em 2026 a primeira desde a saída e posterior morte, num acidente de viação, do guitarrista Brent Hinds.

No comunicado divulgado hoje a organização confirmou ainda as presenças dos neerlandeses The Gathering e os suecos Imminence.

A organização remete para breve o anúncio de mais nomes e realça que todo "o cartaz será composto exclusivamente por artistas de enorme peso internacional".

Os bilhetes estão à venda por preços entre 75 e 79 euros.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 23 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?