Joaquim Monchique tem alta depois de AVC e regressará aos palcos "em breve"

Joaquim Monchique já teve alta, depois de ter sido internado devido a ter sofrido um AVC, no sábado.

Em comunicado, a Força de Produção - a produtora do espetáculo "Lar Doce Lar" - refere que o ator "encontra-se neste momento com a sua situação de saúde estável".

Nesta nota, a produtora transmite um agradecimento do artista "a todos os que demonstraram a sua preocupação e carinho".

"Um especial agradecimento ao público de Bragança, ao Hospital Público de Bragança e ao Hospital Cuf Tejo, em Lisboa", refere o texto, igualmente.

O ator, de 57 anos, sentiu-se mal no camarim logo após a apresentação da peça “Lar Doce Lar”, no sábado. O espetáculo protagonizado por Joaquim Monchique e pela atriz Maria Rueff tem estado em digressão por várias cidades do país.

No comunicado desta terça-feira, a Força de Produção indica que Joaquim Monchique "em breve estará nos palcos, novamente".