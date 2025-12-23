Kpop Demon Hunters. Tributo às "Guerreiras do KPop" em junho em Lisboa

A encenação do espetáculo junta "as coreografias explosivas que prendem a atenção de todos, efeitos visuais cinematográficos que transportam para outro mundo e mais de cinco indumentárias diferentes e elaboradas que transformam cada momento num espetáculo visual inesquecível".

Durante o espetáculo, "as Huntrix, as lendárias guerreiras K-pop, enfrentam os Saja Boys, liderados pelo enigmático Jinu, numa batalha que mistura ação, magia e emoção".

"Inspirado no fenómeno da Netflix "K-Pop Demon Hunters" ["Guerreiras do KPop", no título em português], o tributo internacional revive os sucessos que conquistaram o mundo, como "Golden" e "How It"s Done", com milhares de milhões de reproduções no Spotify", refere a promotora.

De acordo com a promotora Grupo Chiado, num comunicado divulgado, as apresentações do espetáculo "As Guerreiras do KPop-Tributo" estão marcadas para 6 de junho, às 16h00 e às 20h00, no Coliseu dos Recreios.

O espetáculo "As Guerreiras do KPop-Tributo", inspirado no filme de animação "Guerreiras do KPop", uma produção norte-americana que celebra a cultura pop sul-coreana e se tornou um fenómeno de popularidade, tem duas apresentações em junho em Lisboa.

Os bilhetes para "As Guerreiras do KPop-Tributo", cujos preços variam entre os 28 e os 40 euros, já estão à venda.

O filme de animação "Guerreiras do KPop", uma produção da Sony Pictures Animation, realizada por Maggie Kang e Chris Appelhans, que se apresenta como um musical de animação de ação, sobre um trio pop feminino, Huntr/x, que luta contra demónios, estreou-se em junho na plataforma de "streaming" Netflix.

"Guerreiras do KPop" convoca vários elementos da cultura popular sul-coreana, seja da mitologia, do cinema de animação, da banda desenhada ou da música pop, designada K-Pop, e cuja popularidade teve um enorme crescimento nas últimas décadas noutros países.

Os fãs da cultura coreana e da K-Pop, que têm uma grande presença nas redes sociais, "inundaram a Internet com arte, versões, "cosplay" e coreografias em resposta ao filme", escreveu em julho a agência noticiosa Associated Press (AP).

Maggie Kang, realizadora sul-coreana radicada nos Estados Unidos, que começou a trabalhar em animação nos estúdios DreamWorks, contou em entrevista ao jornal The New York Times que queria fazer um filme que celebrasse a cultura sul-coreana, acabando por mergulhar no imaginário dos caçadores de demónios.

"Também queria ver super-heroínas com as quais fosse mais fácil identificar-se, que gostassem de comer e fazer caretas. Não estávamos a tentar torná-las apenas bonitas, sensuais e "fixes"", disse a realizadora.

A plataforma de "streaming" Netflix está presente em mais de 190 países e conta com mais de 300 milhões de adesões pagas.