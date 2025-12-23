Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 23 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Milagre Metaleiro revela cartaz com Paradise Lost, Crematory e The Haunted

23 dez, 2025 - 20:46 • Lusa

A 17.ª edição do festival aconteceu nos dias 21, 22 e 23 de agosto do próximo ano.

A+ / A-

A 17.ª edição do festival Milagre Metaleiro vai acontecer nos dias 21, 22 e 23 de agosto do próximo ano, em Pindelo dos Milagres, no concelho de São Pedro do Sul, com Paradise Lost, Crematory e The Haunted.

De acordo com uma publicação nas redes sociais do festival, o cartaz da edição de 2026 do festival conta, para já, com dez nomes confirmados, com destaque para os britânicos Paradise Lost, os alemães Crematory e Primal Fear e para os suecos The Haunted.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A lista de nomes já reveladas pela organização inclui ainda Girish & The Chronicles, Serious Black, Gwydion, Ethereal, Dallian e Death & Legacy.

Os bilhetes para o festival estão à venda por 65 euros até dia 31, data a partir da qual passam a 70 euros. Em julho sobem para 75 e, na porta, vão custar 85.

O festival assinala que "no recinto são servidas refeições, sendo grande parte delas receitas da gastronomia local e regional, um luxo".

A edição deste ano do Milagre Metaleiro teve quatro dias e contou com cabeças de cartaz como Ensiferum, Alestorm, Dirk Schneider e Hypocrisy.

O festival que nasceu ligado às festas populares da localidade que o acolhe e que em 2023 levou àquela terra do distrito de Viseu os britânicos Cradle of Filth tem feito uma aposta na qualidade do cartaz, como disse a organização à Lusa no ano passado.

Na altura, o elemento da organização Marco do Vale explicou à Lusa que a relação com os residentes menos afeiçoados ao metal é saudável, lembrando o trabalho que tem vindo a ser feito desde que este grupo de amigos começou a fazer eventos na terra "por carolice".

"Isto não é um trabalho de um dia para o outro, foi construído. Desde há 16 anos até agora, a evolução também passa pelo fator educacional e [de integração] e de dar a conhecer às pessoas que elas à partida negavam sem conhecer", disse o organizador, realçando que o público do género "é extremamente cordial, educado, são pessoas que sabem estar".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 23 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?