Na ceia de Natal onde o chão serve de mesa, “a coberta já está prontinha”

Filha de pescadores e casada com quem da pesca fez vida, Júlia Rajão já tem tudo a postos para celebrar o Natal à moda da Póvoa de Varzim. A ceia é no chão e os sete lugares estão há muito tempo definidos.

“Um filho aqui, outro ali, o meu marido aqui e depois nos espaços [entre cada] vêm as namoradas deles, para estarem os casais juntos”, aponta.

Aos 63 anos, Júlia mostra como prepara a sala com cuidado. No chão põe-se “uma coberta, já está prontinha”. Na hora da ceia acrescenta-se a toalha.

Quando chega a hora de servir a comida, vem da cozinha com as travessas e põe-se ajoelhada. “Já estão aqui os pratos, tiro a comida para as travessas: as batatas, o bacalhau, as couves, a forreta” — um peixe seco que na casa de Júlia também é típico da ceia de Natal.

Do passado traz também uma tradição “muito bonita” que a mãe fazia — e que faz questão de continuar. “Esta travessa é para este casal e os filhos, esta é para outro casal e outros filhos, cada família tem a sua travessa para comer.”

Depois da ceia começam os jogos e as canções. “Retiramos isto e, enquanto lavo a loiça, os meus filhos põem os pinhões, os figos, as avelãs, as nozes” — e assim ficam entretidos enquanto jogam ao “quino”. Depois retiram-se os jogos e coloca-se “o bolo-rei, a aletria, o leite creme e as rabanadas”.

"Como sou a filha mais nova, ia buscar o sapato do meu pai, era o 45... Queria a prenda maior”

Júlia conta que, no passado, “a canalha” (termo usado como sinónimo de "miúdos") cantava pelas portas dos vizinhos e familiares, que lhes davam “uma moeda”. Os instrumentos que animavam o cortejo eram feitos pelo avô Tomás Cavalheira. “Mandava-nos ir à praia buscar uma tábua, que cortava, e fazia a ‘rabeca’. Pegávamos num pauzinho para fazer barulho e metíamos assim”, exemplifica, como se colocasse a "rabeca" entre a cabeça e o ombro. Com material recolhido pela praia faziam também os ferrinhos.

Atualmente, quem anda pelas portas são associações, mas na casa de Júlia continuam a cantar as mesmas canções.

No dia 25 tudo permanece igual e no chão voltam a juntar-se os sete. Ao almoço come-se a cabidela e ao jantar a "roupa velha" — uma mistura das sobras do dia anterior, cortada “aos bocadinhos”, que se põe num tacho com molho fervido. "Fica tudo misturado e comemos aquilo.”

Quando era criança, Júlia punha o sapatinho em cima do fogão, na expectativa de que lá estivesse um presente na manhã de Natal. "Como sou a filha mais nova, ia buscar o sapato do meu pai, era o 45... Queria a prenda maior.” Mas a família não tinham grandes posses e, por isso, não recebia grandes prendas. A mãe “comprava a roupa que era para ir à missa e metia figos e outras coisinhas no sapato”. No dia seguinte, ficavam “todos contentes de ir à rua com a roupa nova”.

Para Júlia, o Natal dos dias de hoje é “muito diferente”: antes não importava, “punha-se os pratos que se tinha, podiam ser de todas as cores”; atualmente não, “põe-se um jogo de loiça todo igual e copinhos de pé”, nota. “É a evolução da tradição.”

Agora são sete, mas quando os pais eram vivos chegavam a ser trinta. Independentemente do número de gente, a "mesa" vai continuar a ser no chão em casa de Júlia — não abdica da tradição, que a faz sentir-se "mesmo poveira".