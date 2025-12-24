Uma (ou duas) prendas para cada um: é assim o Natal destas famílias

A cada Natal que passa, Madalena Caramona procura comprar menos e reutilizar mais. Há alguns anos, com o marido e os familiares mais próximos decidiu que deixariam de oferecer um presente a cada pessoa, procurando viver esta quadra de forma mais simples e com menos desperdício. “Adotámos um modelo que se faz, muitas vezes, nas empresas: o 'Amigo Secreto'. Cada um de nós dá [uma prenda] a uma só pessoa”, diz, contando que é, através de um sorteio, que determinam quem irá presentear quem.

Aos 43 anos, a tradutora considera que “não faz sentido” gastar dinheiro “em coisas repetidas que as pessoas já têm, que não gostam ou que têm de trocar”. “Enchemos as lojas, as casas e as árvores de Natal com coisas que não fazem falta”, diz, lembrando “o custo que cada compra tem para o planeta”.

“Cada coisa que se compra, mesmo que seja barata para nós, naquele momento, tem sempre um custo associado, e muitas vezes esse custo é terrível, porque as condições de trabalho são más. São produtos tóxicos que fazem mal às pessoas e às crianças, em particular. São brinquedos que se despedaçam em não sei quantos plásticos que, eventualmente, vão parar ao mar e matam os peixinhos todos”.

A opção de Madalena Caramona e da sua família continua a ser pouco comum. Um estudo da DECO Proteste concluiu que em 2025, entre prendas, viagens, alimentação e outras despesas, cada português planeia gastar nesta época festiva 515 euros. São mais 63 euros do que o ano passado.

Para evitar que esta tendência se instale na sua família, a tradutora procura sensibilizar os dois filhos, desde pequenos, “para o impacto das escolhas de cada um”. “Além de fazermos doações do que não usamos, fomentamos a economia circular. Compramos usado ou vendemos o que já temos, e à medida que eles vão crescendo e que os brinquedos deixam de ser adequados para a idade, passamos a amigos com filhos mais pequenos ou vendemos em plataformas como a Vinted, a Olx, ou a Wallapop”, refere.

Aos 8 anos, a filha mais velha de Madalena Caramona – Julieta – está habituada a receber apenas uma prenda, ao contrário de muitos dos seus amigos. “Gosto de receber uma coisa só”, diz, confiante. “Se receber várias, já não é assim um espanto”, afirma a menina que frequenta o 3º ano de escolaridade. “Um presente é assim uma memória. Alguém está a dar-te uma coisa e não interessa se é muito bom, se é muito caro, muito barato. Não interessa se são muitas coisas, se é uma coisa. É uma coisa material boa para nós e temos de usá-la com carinho e amor”.



O Natal é, nas suas palavras, “uma coisa boa”. “Podemos estar todos juntos, partilhar ideias, partilhar memórias e falar uns com os outros”, refere. “Há pessoas que se conhecem, há pessoas que não se veem há muito tempo. Há tradições antigas”, enumera, sorridente.

Este ano, quer apenas que lhe ofereçam livros. “Ando a ler uma coleção que se chama ‘Coelho Vs Macaco’ e o ‘Diário de um Banana’”, conta, dizendo que gosta muito da “tradição de por mini chocolates na árvore de Natal”. E revela: “Como às escondidas e para não saberem que acabou, abro o chocolate por baixo, tiro e fecho. E fica com o formato do chocolate, sem ele estar lá dentro”.