Loja de música Piranha resiste há 30 anos no Porto graças a um "nicho muito fiel"

A loja de música Piranha, que assinala 30 anos este mês, resiste no Porto graças a um "nicho muito pequeno" de clientes que "é muito fiel", disse à Lusa Miguel Teixeira, dono do espaço localizado no Centro Comercial Itália.

Ao fundo da galeria comercial localizada em plena rua de Júlio Dinis, ouvem-se os Sisters of Mercy pela mão de Armando Marques, trabalhador na Piranha, e Miguel Teixeira chega para contar a história do seu local de trabalho, que é também a sua paixão.

"Eu sou o dono da loja, fundei a loja originalmente em 1995, na altura não estava sozinho, estava com outras pessoas que entretanto saíram", conta à Lusa, recordando que no início se chamava Carbono, fruto de uma parceria com uma loja de Lisboa.

À data, Miguel Teixeira era "um consumidor da Carbono e ia algumas vezes a Lisboa comprar música, não só lá como a outros" espaços, tendo "surgido a ideia de criar a loja" quase "como se fosse uma filial da Carbono" no Porto.

Porém, as origens da Piranha são ainda mais profundas, remontando ao tempo das "fanzines", nomeadamente da Peresgótika de Miguel Teixeira, e da colaboração com a rádio Nova Era, então rádio pirata, a partir do final dos anos 80.

"Convidaram-me para ter um programa, se eu queria, e eu nunca fui locutor, nunca tive voz para isso, tive que aprender alguma coisa, e pronto, comecei a fazer um programa, fiz vários. O que durou mais tempo e o mais conhecido foi um programa chamado "O Arco do Cego". Só esse programa durou mais de 10 anos na Nova Era, portanto é algo significativo", relata.

Fruto da sua atividade no meio musical, Miguel Teixeira "recebia muito material promocional", num tempo em que as coisas funcionavam de maneira diferente, e numa altura em que a Internet, em Portugal, era pouco mais que uma utopia.

"Lembro-me que tinha um contacto de uma editora na Suíça em que eles tinham um catálogo com centenas e centenas de concertos gravados de bandas e depois nós trocávamos isso, mas isso era só "trading" [troca], "trading" mesmo", sem dinheiro à mistura. "Era a música mesmo pela música que nós vivíamos. Não havia qualquer tipo de negócio", conta.

Com a exposição a realidades diferentes no estrangeiro que chegavam mais tarde a Portugal, Miguel "já tinha bastante dificuldade em encontrar música que queria", surgindo uma questão óbvia.

"Porque é que eu, em vez de estar a divulgar isto noutro sítio, porque é que não faço eu isto, realmente, se é isto que eu quero e é isto que eu gosto?", interrogou-se então.