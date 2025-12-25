Visão e olfato já não chegam. Em vez de 5 sentidos, humanos podem ter até 33

Presos em frente aos ecrãs durante todo o dia, tendemos a ignorar os nossos sentidos para além da visão e da audição. No entanto, eles estão sempre a funcionar. Quando estamos mais atentos, sentimos as superfícies rugosas e lisas dos objetos, a rigidez nos ombros, a suavidade do pão.

De manhã, podemos sentir o formigueiro da pasta de dentes, ouvir e sentir a água a correr no duche, cheirar o champô e, mais tarde, o aroma do café acabado de fazer.

Aristóteles disse-nos que existiam cinco sentidos. Mas também disse que o mundo era feito de cinco elementos — e já não acreditamos nisso. A investigação moderna mostra que podemos, na verdade, ter dezenas de sentidos.

Quase toda a nossa experiência é multissensorial. Não vemos, ouvimos, cheiramos e tocamos em compartimentos separados. Tudo acontece simultaneamente, numa experiência unificada do mundo à nossa volta e de nós próprios.

O que sentimos influencia o que vemos e o que vemos influencia o que ouvimos. Diferentes perfumes em champôs podem alterar a perceção da textura do cabelo. A fragrância de rosa, por exemplo, faz o cabelo parecer mais sedoso.

Aromas em iogurtes magros podem fazê-los parecer mais ricos e espessos no paladar, sem adicionar mais emulsificantes. A perceção de odores na boca, que sobem até à cavidade nasal, é modificada pela viscosidade dos líquidos que consumimos.

Segundo o professor Charles Spence, do Crossmodal Laboratory, em Oxford, os seus colegas de neurociência acreditam que podemos ter entre 22 e 33 sentidos.

Isto inclui a proprioceção, que nos permite saber onde estão os nossos membros sem olharmos para eles. O nosso sentido de equilíbrio depende do sistema vestibular dos canais do ouvido, bem como da visão e da proprioceção.

Outro exemplo é a interocepção, através da qual sentimos alterações no nosso próprio corpo, como um ligeiro aumento da frequência cardíaca ou a fome. Temos também um sentido de agência ao movermos os membros — uma sensação que pode desaparecer em doentes com AVC, que por vezes acreditam até que outra pessoa está a mover o seu braço.

Existe ainda o sentido de pertença corporal. Alguns doentes de AVC podem sentir que, por exemplo, o braço não lhes pertence, apesar de continuarem a sentir sensações nele.

Alguns dos sentidos “tradicionais” são, na verdade, combinações de vários sentidos. O tato, por exemplo, envolve dor, temperatura, comichão e sensações táteis. Quando “saboreamos” algo, estamos na verdade a experienciar uma combinação de três sentidos: tato, olfato e gosto — ou gustação — que se combinam para produzir os sabores que percebemos nos alimentos e bebidas.

O paladar abrange as sensações produzidas por recetores na língua que nos permitem detetar salgado, doce, ácido, amargo e umami (saboroso). E o que dizer de menta, manga, melão, morango, framboesa?

Não temos recetores de framboesa na língua, nem o sabor a framboesa resulta de alguma “aritmética” entre doce, ácido e amargo. Não existe matemática de sabores para as frutas.

Percebemo-los através da ação combinada da língua e do nariz. É o olfato que contribui com a maior parte do que chamamos “saborear”.

E não falamos apenas de cheirar odores do ambiente. Os compostos aromáticos são libertados enquanto mastigamos ou bebemos, viajando da boca até ao nariz através da nasofaringe.

O tato também desempenha o seu papel, unindo sabores e aromas e definindo as nossas preferências por ovos mais líquidos ou mais firmes, ou pela textura aveludada e luxuosa do chocolate.

A visão é influenciada pelo nosso sistema vestibular. Quando está num avião em terra e olha ao longo da cabine, tudo parece normal. Mas quando o avião descola e entra na subida, parecer-lhe-á que a parte da frente da cabine está mais alta, apesar de, opticamente, tudo estar igual. O que “vê” é o efeito combinado da visão com a informação dos canais do ouvido, que dizem ao cérebro que está inclinado para trás.

Os sentidos constituem um campo de investigação riquíssimo e filósofos, neurocientistas e psicólogos trabalham em conjunto no Centre for the Study of the Senses, na School of Advanced Study da Universidade de Londres.

Em 2013, o centro lançou o projeto Rethinking the Senses, dirigido pelo falecido Professor Sir Colin Blakemore. Descobriu-se, por exemplo, que alterar o som dos próprios passos pode fazer o corpo parecer mais leve ou mais pesado.

Aprendemos que audioguias na Tate Britain, que se dirigem ao visitante como se a figura do retrato estivesse a falar, ajudam as pessoas a recordar mais detalhes visuais da obra. Descobrimos ainda como o ruído dos aviões interfere com a perceção do sabor — e porque deve beber sumo de tomate durante o voo.

Enquanto a perceção de salgado, doce e ácido diminui na presença de ruído branco, o umami não diminui — e o tomate, e o sumo de tomate, são ricos em umami. Isto significa que o ruído do avião pode intensificar o sabor salgado-saboroso.

Na mais recente exposição interativa, Senses Unwrapped, em Coal Drops Yard, em King’s Cross (Londres), as pessoas podem descobrir por si próprias como funcionam os sentidos — e porque não funcionam exatamente como pensamos.

Por exemplo, a ilusão tamanho-peso é demonstrada com um conjunto de pedras de curling pequenas, médias e grandes. As pessoas podem levantá-las e decidir qual é a mais pesada. A mais pequena “parece” mais pesada, mas depois, ao colocá-las numa balança, descobrem que todas pesam o mesmo.

Mas há sempre coisas ao nosso redor que mostram quão intrincados são os nossos sentidos, bastando parar um momento para reparar. Portanto, da próxima vez que caminhar na rua ou saborear uma refeição, reserve um instante para apreciar como os seus sentidos trabalham em conjunto para lhe permitir sentir todas essas sensações.