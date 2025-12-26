Ouvir
Cheque-livro disponível a partir de 2 de janeiro. Livrarias já se podem candidatar

26 dez, 2025 - 15:06 • Lusa

Quem nasceu em 2007 e 2008 vai poder levantar o vale de 30 euros e utilizá-lo numa compra única.

As livrarias portuguesas já se podem candidatar à segunda edição do cheque-livro e os jovens nascidos em 2007 ou 2008 poderão levantar o seu "voucher" de 30 euros a partir de 02 de janeiro, anunciou esta sexta-feira o governo.

"Se nasceste em 2007 ou 2008, começa já a escolher as tuas próximas leituras. A partir de 2 de janeiro, tens acesso a um cheque de 30 euros, válido para uma única compra, em qualquer livraria aderente".

A partir desta sexta-feira, "as livrarias já podem candidatar-se à 2.ª edição do cheque-livro", lê-se nas redes sociais do ministério.

O novo cheque-livro pode ser utilizado pelos jovens residentes em Portugal nascidos em 2007 ou 2008 até ao dia 30 de junho de 2026, especifica a portaria que aprova o regulamento da segunda edição do programa, publicada no dia 24 de dezembro em Diário da República.

"Esta nova edição reforça o compromisso com a promoção dos hábitos de leitura entre os jovens, incentiva a escolha livre e autónoma de livros, promove a diversidade editorial e alarga o alcance da medida de forma a abranger um maior número de jovens, famílias e territórios", lê-se no diploma.

"O contacto regular com os livros contribui para a formação de leitores autónomos e para a construção de percursos pessoais e profissionais mais informados e conscientes", especifica ainda o regulamento do programa.

