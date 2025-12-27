Totoloto: conheça os números vencedores deste sábado

27 dez, 2025 - 22:37 • Diogo Camilo
A chave vencedora do sorteio do Totoloto deste sábado, 27 de dezembro de 2025, é composta pelos números 8, 11, 12, 31 e 34, com o Número da Sorte 2.
O primeiro prémio tem em jogo um jackpot de 2,2 milhões de euros.
Os prémios de valor superior a 5.000 euros estão sujeitos a imposto do selo à taxa de 20%, de acordo com a legislação em vigor.
O Totoloto é sorteado duas vezes por semana, à quarta-feira e ao sábado.