Morreu Brigitte Bardot aos 91 anos

[Atualizado às 10h45]

Brigitte Bardot, icónica atriz francesa, morreu este domingo, aos 91 anos.

A notícia está a ser avançada pela imprensa francesa, depois da artista estar internada há mais de dois meses, devido a uma doença grave.

Um sex symbol dos anos 50 e 60, Brigitte Bardot celebrizou-se por papéis em filmes como "The Girl in the Bikini" "E Deus Criou a Mulher", que ajudaram a popularizar o uso do bikini, numa altura de maior conservadorismo.

"Uma locomotiva das histórias femininas", como foi descrita por Simone de Beauvoir, Brigitte Bardot foi uma das maiores estrelas europeias da indústria do entretenimento, até à sua reforma em 1973, ainda antes de fazer 40 anos.

Apesar de uma carreira curta, fez quase 50 filmes e continuou a ser uma figura de referência, especialmente em França.

Dedicou-se depois à defesa dos direitos dos animais, mas foram as suas visões sobre minorias que acabaram por lhe trazer mais atenção, nos últimos anos. Com críticas recorrentes à comunidade judaica e islâmica, ao papel da mulher na política, Brigitte Bardot já esteve em tribunal várias vezes e foi condenada em muitas instâncias por discurso de ódio e racismo.

"Uma presença inesquecível"

O cineasta Luís Filipe Rocha, à Renascença, recorda "um ícone e uma presença inesquecível".

Para lá de ser uma mulher "muito bonita", Brigitte Bardot é um símbolo de um conjunto de filmes "que marcaram a história do cinema" - a Nouvelle Vague.

"É uma das figuras emblemáticas que mudou a forma de se fazer cinema e de olhar para os atores", sublinha.