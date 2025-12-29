Brigitte Bardot será sepultada junto ao mar

A lenda do cinema francês Brigitte Bardot, que morreu no domingo aos 91 anos, será sepultada num cemitério junto ao mar, na estância balnear de Saint-Tropez, na Riviera Francesa, informou esta segunda-feira um porta-voz da autarquia local.

O funeral realiza-se a 7 de Janeiro, na igreja de Notre-Dame-de-l’Assomption, em Saint-Tropez, avançou a estação de televisão BFM TV.

Brigitte Bardot, que se tornou um símbolo da França das décadas de 1950 e 1960, fixou residência em Saint-Tropez, onde dizia ter encontrado conforto junto dos animais e onde dedicou a sua vida à sua proteção e bem-estar.

“Ela era encantadora, encantadora — não há outra palavra. Vamos sentir muito a sua falta”, disse à agência Reuters o residente de Saint-Tropez Philippe Volmier.

Volmier disse conhecer Bardot há 30 anos e recordou que a via frequentemente a passear os seus cães na praia. “Uma vez, caiu à água com o cão. Tive de a ajudar a sair”, contou. “Era uma amiga que ajudava muito as pessoas.”

O Presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou no domingo que Bardot personificava “uma vida de liberdade”. “Uma existência francesa, um brilho universal. Ela comoveu-nos. Choramos uma lenda do século”, acrescentou.

Durante grande parte da última fase da sua vida, Bardot viveu isolada atrás de altos muros em Saint-Tropez, rodeada por inúmeros gatos, cães e cavalos.

Em 2024, disse à revista francesa Paris Match que desejava ser enterrada no jardim da sua casa.

A prefeitura do Var indicou à Reuters que não recebeu qualquer pedido para um enterro privado, o que teria sido necessário para que fosse sepultada no seu jardim.