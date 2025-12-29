Delfins animam passagem de ano na Guarda

Os Delfins são os cabeças de cartaz da festa da passagem de ano na Guarda, que se vai realizar no largo do mercado municipal na noite de 31 de dezembro, disse esta segunda-feira o presidente da Câmara.

O evento "Alta Passagem de Ano" tem início agendado para as 22h00 e entrada livre. A atuação da banda portuguesa Delfins será o ponto alto da noite.

Segue-se o tradicional fogo de artifício às 00h00 e uma madrugada animada pelo grupo Forever 80"s, que vai revisitar os grandes sucessos daquela década do século XX.

"Vamos ter música de que todos nós gostamos. No meu caso, irei reviver com muita intensidade as músicas dos Delfins, porque é um grupo da minha adolescência e de muitos de nós", disse o presidente da Câmara da Guarda, Sérgio Costa, à agência Lusa.

Segundo o autarca, os temas destas duas bandas "fazem bem à alma e à mente", pelo que deixou o convite para as pessoas se despedirem-se de 2025 na cidade.

"Contamos que seja uma grande noite, onde possamos esquecer os males de 2025, recordar apenas o melhor e entrar com coragem, força, determinação e pujança em 2026. Que seja um grande ano com muito sucesso, muita saúde e muita paz".

Sérgio Costa adiantou que a organização da "Alta Passagem de Ano" - assim designada por a Guarda se situar a 1.056 metros de altitude e ser conhecida pela cidade mais alta de Portugal - custa cerca de 100 mil euros ao município.

Pela primeira vez desde que é organizada, a festa de fim de ano vai realizar-se fora da Praça Velha, no centro histórico, decorrendo junto ao mercado municipal.

A alteração teve como objetivo prolongar até 6 de janeiro, Dia de Reis, o evento "Guarda, Cidade Natal", que tem sido ponto de atração de visitantes, nomeadamente espanhóis, desde o início do mês de dezembro.