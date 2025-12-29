Incêndios florestais poluem o ar mais do que se calculava

Os incêndios florestais e os controlados em áreas selvagens emitem quantidades "substancialmente maiores" de gases poluentes e partículas em suspensão do que se calculava, indica um estudo publicado hoje na revista Environmental Science & Technology.

Realizada por uma equipa internacional liderada por cientistas da Universidade Tsinghua, em Pequim, na China, a investigação conclui que a poluição do ar proveniente dos incêndios tem sido subestimada durante décadas.

"As nossas novas estimativas aumentam as emissões de compostos orgânicos provenientes de incêndios florestais em aproximadamente 21%", afirma Lyuyin Huang, investigadora da Escola de Ambiente da Universidade de Tsinghua e primeira autora do estudo, citada pela agência noticiosa espanhola EFE.

Os incêndios florestais libertam uma mistura complexa de vapor de água, cinzas e compostos à base de carbono para o ar, sendo alguns destes gases denominados compostos orgânicos voláteis (COV).

Os COV que se evaporam e se transformam em gases a temperaturas mais elevadas são denominados compostos orgânicos intermédios e semi-voláteis (COIV e COSV, respetivamente), formando partículas finas mais facilmente do que os primeiros. Estas partículas são poluentes que podem ser prejudiciais se inalados.

Segundo o trabalho divulgado hoje, até agora a maioria dos estudos que avaliavam as emissões de incêndios florestais negligenciavam os COIV e os COSV devido à sua grande quantidade.

A equipa liderada por Shuxiao Wang, da Escola de Estudos Ambientais da Universidade de Tsinghua, decidiu calcular as emissões de COIV e COSV juntamente com as de COV, com o objetivo de obter uma melhor compreensão do impacto dos incêndios florestais na qualidade do ar, saúde e clima.

Para tal, os investigadores recorreram a uma base de dados da área de terra queimada por incêndios em florestas, pastagens e turfeiras, de 1997 a 2023, recolhendo dados sobre COV, COIV, COSV e outros compostos orgânicos de volatilidade extremamente baixa emitidos quando cada tipo de vegetação arde.

No caso dos tipos de vegetação sem medições de campo, os cientistas basearam-se em experiências laboratoriais para prever os compostos orgânicos libertados.

Combinando estes conjuntos de dados e calculando as emissões anuais em todo o mundo, a equipa estimou que os incêndios florestais libertaram uma média de 143 milhões de toneladas de compostos orgânicos por ano, mais 21% do que indicavam as estimativas anteriores.

O estudo também identifica várias regiões com elevadas emissões provenientes de incêndios florestais e provocados por atividades humanas, nomeadamente na Ásia equatorial, nos países do Norte de África e do Sudeste Asiático.

"O inventário fornece uma base para uma modelação mais detalhada da qualidade do ar, avaliação dos riscos para a saúde e análise de políticas relacionadas com o clima", adianta Lyuyin Huang.