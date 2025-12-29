Morreu idosa espanhola famosa por restauro que correu mal

Morreu Cecilia Giménez, a mulher espanhola que ganhou fama mundial devido ao restauro polémico do quadro “Ecce Homo”, uma representação de Jesus Cristo.



Cecilia Giménez faleceu esta segunda-feira, aos 94 anos, numa residência para idosos na localidade de Borja, na província de Saragoça, na região nordeste de Espanha, onde vivia com o filhos.

A notícia da morte foi confirmada pelo autarca local, Eduardo Arila, citado pela imprensa espanhola.

Admiradora de pintura, Cecilia Giménez ficou conhecida quando em 2012 decidiu, sem pedir autorização, mas cheia de boa vontade, restaurar o quadro “Ecce Homo”, na Igreja do Santuário da Misericórdia, em Borja.



O trabalho de restauro não correu bem, mas o incidente acabou por atrair milhares de pessoas ao santuário para admirar a nova versão da obra de Elías García Martínez, pintada nos primórdios do século XX.